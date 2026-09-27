Maurício adota modelo 'split stay' para dividir estadia entre interior e praias

Maurício está deixando de ser apenas um destino de praias exclusivas para focar em ecologia, wellness e cultura. Em maio de 2026, profissionais de 20 países participaram do Mega FAM Trip Mauritius para testar um novo formato de viagem que rompe com a permanência em um único hotel.

Photo: commons.wikimedia.org by Maritim Hotelgesellschaft, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Отель Маврикий

Split stay: a troca de base durante a viagem

O roteiro tradicional "aeroporto-hotel-praia" perde espaço para o split stay. A ideia é dividir a estadia: os primeiros dias são dedicados ao interior da ilha, entre florestas tropicais e montanhas. Essa mudança de base evita deslocamentos exaustivos para visitar pontos como as areias de Chamarel.

Ilya Rodenko, analista do mercado turístico, explica ao Pravda. Ru que essa divisão transforma o tour em uma expedição. Segundo ele, a diferença emocional é maior quando o turista acorda em um domo transparente em uma plantação de chá e, dias depois, toma café diante de uma lagoa azul.

Diferente de destinos no Sudeste Asiático, onde o tempo é gasto em balsas, em Maurício o foco da logística é a transição climática, movendo-se do frescor das terras altas para o calor tropical do litoral.

Logística de voos e reservas

Para quem sai da Rússia, a conectividade aumentou em 2026 com a expansão de programas de voos em blocos. As principais rotas operam via hubs: Emirates para quem sai de Moscou e Turkish Airlines para quem parte de São Petersburgo. O uso de tarifas em bloco serve para fixar o preço da passagem e evitar as oscilações causadas pela crise aérea na Europa.

O operador turístico Maxim Lanin alerta ao Pravda. Ru que Maurício é um mercado de reserva antecipada. Ao contrário de destinos como o Daguestão, onde se encontra acomodação na última hora, as melhores lodges de Maurício são reservadas por europeus com seis meses de antecedência. Um pagamento antecipado de 10% funciona como proteção contra a alta do câmbio e a falta de vagas.

Roteiros: de domos a chalés de montanha

As novas programações combinam estadias em eco-lodges. Um exemplo é o Bubble Lodge, em Bois Chéri, onde a noite é passada em domos transparentes para observação do céu. Já quem busca altitude opta por chalés em Chamarel, com vistas panorâmicas do oceano.

Maria Dementieva, especialista em turismo familiar, pontua ao Pravda. Ru que a qualidade do serviço no interior da ilha é fundamental. Ela afirma que, mesmo em lodges remotos, os padrões de alimentação e segurança equivalem aos de hotéis cinco estrelas, eliminando os riscos do turismo selvagem.

Esse modelo segue a tendência observada em Bali ou nas Maldivas, onde viajantes dividem o tempo entre a selva (como em Ubud) e as praias (como em Nusa Dua), mas Maurício aposta em um nível de privacidade ainda mais rigoroso.

Abordagem Equivocada Recomendação Prática Reservar de última hora (Last Minute) Reserva antecipada (4 a 6 meses) com sinal para fixar preço. Passar todo o tempo no litoral Formato split stay: 2-3 noites no interior + 7 noites na praia. Montar passagens por conta própria Usar tarifas em bloco de operadoras para evitar taxas extras. Ignorar seguro e detalhes bancários Verificar a segurança financeira e riscos de bloqueio de cartões em escalas.

Informações essenciais

Visto: Cidadãos russos não precisam de visto para turismo por até 60 dias. O carimbo é gratuito na chegada, mas é necessário apresentar reserva de hospedagem e passagem de retorno.

Quando ir: O período mais estável é de maio a dezembro, com temperaturas confortáveis e menor umidade, evitando os riscos de tufões comuns no Vietnã no outono.

Pagamentos: Cartões UnionPay de bancos russos (não sancionados) funcionam em hotéis e shoppings. Recomenda-se levar dólares ou euros para trocar por rúpias mauricianas.

Transporte interno: A ilha é segura, mas para subir as montanhas ou visitar plantações, o ideal é usar transfers de operadoras ou táxis licenciados, devido ao tráfego na mão esquerda e às estradas em serra.