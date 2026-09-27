Golpistas enviam e-mails falsos sobre declaração obrigatória para entrar no Espaço Schengen

Criminosos estão enviando e-mails falsos que imitam notificações do órgão de migração da União Europeia. O objetivo é roubar dados pessoais e cópias de passaportes de quem planeja viajar para a Europa, alertam especialistas da Kaspersky.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шенгенская виза

Como funciona o golpe

A vítima recebe um aviso afirmando que, para entrar no Espaço Schengen, agora é obrigatório preencher uma declaração migratória digital até cinco dias úteis antes do voo. Para pressionar o viajante, a mensagem ameaça com inspeções rigorosas na fronteira ou a proibição temporária de entrada caso o documento não seja enviado.

O link no e-mail direciona para um site fraudulento que finge ser o portal do Sistema de Entrada e Saída (EES). Para passar confiança, os golpistas chegam a escrever que o serviço de migração nunca solicita dados de cartões bancários por e-mail.

No final do processo, os criminosos coletam dados pessoais, informações sobre acompanhantes e cópias de passaportes. Suspeita-se que os e-mails sejam direcionados com base em vazamentos de dados de hotéis reservados por turistas para fins de visto.

A regra real do EES

Atualmente, o sistema EES não exige que os viajantes façam qualquer registro prévio pela internet.

Qualquer exigência de preenchimento de "declaração digital" para entrar no Espaço Schengen via link de e-mail é fraude. As regras oficiais de travessia de fronteira não preveem a necessidade dessas solicitações online antes da viagem.