Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Golpistas enviam e-mails falsos sobre declaração obrigatória para entrar no Espaço Schengen

Turismo

Criminosos estão enviando e-mails falsos que imitam notificações do órgão de migração da União Europeia. O objetivo é roubar dados pessoais e cópias de passaportes de quem planeja viajar para a Europa, alertam especialistas da Kaspersky.

Шенгенская виза
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шенгенская виза

Como funciona o golpe

A vítima recebe um aviso afirmando que, para entrar no Espaço Schengen, agora é obrigatório preencher uma declaração migratória digital até cinco dias úteis antes do voo. Para pressionar o viajante, a mensagem ameaça com inspeções rigorosas na fronteira ou a proibição temporária de entrada caso o documento não seja enviado.

O link no e-mail direciona para um site fraudulento que finge ser o portal do Sistema de Entrada e Saída (EES). Para passar confiança, os golpistas chegam a escrever que o serviço de migração nunca solicita dados de cartões bancários por e-mail.

No final do processo, os criminosos coletam dados pessoais, informações sobre acompanhantes e cópias de passaportes. Suspeita-se que os e-mails sejam direcionados com base em vazamentos de dados de hotéis reservados por turistas para fins de visto.

A regra real do EES

Atualmente, o sistema EES não exige que os viajantes façam qualquer registro prévio pela internet.

Qualquer exigência de preenchimento de "declaração digital" para entrar no Espaço Schengen via link de e-mail é fraude. As regras oficiais de travessia de fronteira não preveem a necessidade dessas solicitações online antes da viagem.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Mulher
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Receitas e Culinária
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Pastor Alemão ou Europeu Oriental: entenda as diferenças de comportamento e anatomia
Animais
Pastor Alemão ou Europeu Oriental: entenda as diferenças de comportamento e anatomia
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Pontos pretos no silicone do banheiro: quando a limpeza é inútil e a substituição é a única solução
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Batatas e carne: a combinação perfeita para um assado irresistível
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
Pantone define branco neutro como cor central de 2026 para maquiagem
últimos materiais
Marni PV 2027: a engenharia do corte substitui a forma externa
Golpistas enviam e-mails falsos sobre declaração obrigatória para entrar no Espaço Schengen
Maurício adota modelo 'split stay' para dividir estadia entre interior e praias
Reunião entre Lavrov e Wadephul dura 20 minutos e termina sem acordos práticos
Portugal produz agora coleções para Willy Chavarria e outras marcas de luxo globais
China e Estados Unidos prolongam trégua comercial até janeiro
Peito de frango que vira pedra no forno: bacon resolve o drama da secura
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Hailey Bieber equilibra silhuetas: couro fosco integra o rigor do vestuário corporativo
Divisão de plantas perenes no outono: técnica para renovar canteiros densos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.