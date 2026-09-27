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Turistas russos trocam praias do Sul por destinos de natureza selvagem e regiões remotas

Turismo

No "veludo" de 2026, o fluxo turístico russo apresentou uma mudança de rota: o interesse por praias lotadas cedeu lugar a destinos de natureza selvagem. A procura por regiões remotas, de Primorsky até a Carélia, subiu um terço, e um em cada seis agendamentos de hotéis agora foca em roteiros de "detox ecológico".

мыс Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал
Photo: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
мыс Бурхан, остров Ольхон, озеро Байкал

Dados de reservas para setembro e outubro de 2026 indicam que 65% das viagens são domésticas. A mudança estrutural é clara: o domínio do Sul foi substituído por Байкал, Altai e o Extremo Oriente, que juntos concentram 15% de todas as reservas de hospedagem.

O maior salto ocorreu na região de Primorsky, com alta de 35% nas reservas. No Cáucaso, a Ossétia do Norte registrou crescimento de 27% e Karachay-Cherkessia subiu 10%. Parte desse deslocamento ocorre porque a reconstrução da orla em Sirius e a remoção de infraestruturas comerciais forçaram os viajantes a buscar novos formatos de lazer.

"A procura por locais naturais no outono é uma escolha racional. No Baikal ou em Altai, o clima fica ideal para trekking: sem o calor extremo do verão e antes das geadas rigorosas", afirma Alexey Trusov, especialista em turismo ativo.

O setor aéreo reflete essa migração. A rota Moscou — Vladivostok entrou no top 3 de voos internos mais procurados. Enquanto a aviação europeia enfrentou crises de atrasos no verão, as companhias russas ampliaram a malha para Murmansk (+9%) e Irkutsk (+25%). O destaque foi o trecho São Petersburgo — Arkhangelsk, onde a demanda quase dobrou.

A estabilidade dos horários tornou-se um fator decisivo. Atualmente, aeroportos do Sul perdem em logística para os hubs do Norte e Leste, que oferecem malhas mais previsíveis para roteiros complexos.

Irina Kozlova, diretora executiva do serviço Ostrovok, observa que o turista agora usa o outono para caminhadas e exploração regional, trocando o tradicional Krai de Krasnodar por alternativas como a Sibéria e o Extremo Oriente.

"O aumento de 20-22% no interesse por Khabarovsk e Kamchatka mostra que os russos aceitam gastar mais tempo e dinheiro em voos por experiências únicas. O Extremo Oriente deixou de ser o 'fim do mundo' para competir com Sochi", pontua Anton Gromov, gerente de turismo interno.

Paralelamente, crescem os "city-breaks" na Rússia central. A procura por hotéis em Smolensk e Ecaterimburgo subiu 1,5 vez, volume repetido em Kostroma e Vyborg. O motivo é a busca por estabilidade climática, evitando que tempestades no litoral prejudiquem a viagem.

Região / Destino Dinâmica de Demanda
Região de Primorsky +35% (Líder no Extremo Oriente)
Ossétia do Norte +27% (Turismo de montanha)
Vyborg, Kostroma, Smolensk Crescimento de 1,5x (City-breaks)
Preço médio da diária 5.700 rublos (estável vs 2025)
"Preços estáveis em 5,7 mil rublos, mesmo com a demanda alta, indicam que o mercado se adaptou. O turista planeja sem medo de saltos nos custos, ao contrário de destinos internacionais onde o câmbio é imprevisível", explica Ilya Rodenko, analista de mercado turístico.

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