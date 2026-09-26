Destinos famosos na Ásia escondem armadilhas mortais para turistas

Viagens para destinos populares na Ásia podem resultar em situações de escravidão e risco de vida. O alerta vem de Alexan Mkrtchyan, vice-presidente da Aliança de Agências de Viagens da Rússia, que destaca perigos específicos nas Filipinas e na Tailândia para quem ignora a segurança do roteiro ou aceita propostas tentadoras de trabalho.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Туристы на рынке

A rota para a Mianmar: como funciona a armadilha

Grupos criminosos no Sudeste Asiático utilizam a infraestrutura de países vizinhos para traficar pessoas. O esquema começa com a compra de passagens para metrópoles seguras, mas o destino final costuma ser o controle de sindicatos de golpes (scam-sindicates). O principal isca são vagas de emprego falsas em TI, agências de modelos e no setor de entretenimento.

Roman Larin, especialista em segurança turística, explica que zonas turísticas populares servem como hubs de trânsito. Uma vez capturadas, as vítimas têm seus documentos e aparelhos de comunicação confiscados e são forçadas a trabalhar em fraudes digitais em larga escala, sendo quase impossível escapar desses campos por conta própria.

O especialista alerta que algumas agências ainda vendem a Mianmar como um destino seguro, omitindo a situação crítica nas áreas fronteiriças.

Casos reais e crimes contra turistas

Dados diplomáticos mostram que o problema é sistêmico. Em 2025, oito cidadãos russos foram libertados de call centers ilegais na Mianmar. Um dos casos envolveu uma mulher de Chita que foi para Bangkok com a promessa de um contrato de modelo, mas acabou levada à força para além da fronteira.

Outros três viajantes foram mantidos em complexos fechados para gerar tráfego falso em plataformas de golpes. Além disso, a polícia local investigou o desaparecimento de dois jovens que visitaram Pattaya em 2026, chegando a uma gangue que atuava em estradas perigosas.

Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, ressalta que muitos viajantes confundem turismo organizado com deslocamentos espontâneos. Ela recomenda verificar rigorosamente a operadora de turismo e jamais aceitar traslados oferecidos por terceiros não oficiais.

Esquemas similares ocorrem no Camboja. Em Phnom Penh, as autoridades desmantelaram um centro de golpes onde dezenas de criminosos usavam centenas de computadores e terminais móveis para chantagear estrangeiros.

Como evitar riscos no Sudeste Asiático

As missões diplomáticas recomendam controle rigoroso dos documentos. O passaporte jamais deve ser entregue como garantia para alugar veículos ou para contratação de empregos. Ao planejar roteiros pela Tailândia, a orientação é evitar províncias remotas nas fronteiras.

Para quem busca previsibilidade e segurança, especialistas sugerem a China, onde o controle estatal rígido inibe a atuação desses grupos criminosos.

Erro do viajante Ação segura Entregar passaporte como garantia Usar cópias simples; original fica no cofre Buscar renda extra durante as férias Recusar vagas via redes sociais ou apps de mensagem Visitar regiões fronteiriças da Mianmar Permanecer apenas em zonas turísticas homologadas Aceitar traslados gratuitos Contratar via apps oficiais ou recepção do hotel

Perguntas frequentes sobre segurança na Ásia

Quais países do Sudeste Asiático são mais perigosos quanto a sequestros?

As zonas fronteiriças de Mianmar e Camboja apresentam maior risco. Regiões de fronteira na Tailândia e Filipinas funcionam como hubs de trânsito para recrutadores e sequestradores.

Quais as desculpas usadas para atrair turistas para esses esquemas?

Anúncios de empregos bem remunerados para tradutores, modelos, administradores de hotéis ou suporte de TI.

O que fazer em caso de perda de passaporte ou ameaça?

Contatar imediatamente o consulado ou embaixada. É recomendável salvar contatos de emergência e manter cópias digitais dos documentos na nuvem.

É seguro confiar em guias locais sem licença?

Não. O uso de guias informais ou motoristas em estradas suspeitas aumenta o risco de roubos e sequestros coordenados.