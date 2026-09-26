Turistas chineses trocam eixos tradicionais por destinos como Murmansk e Primorsky

A gastronomia russa está expandindo sua presença na China com a chegada de chebureki no formato de comida de rua e a abertura de um "Casa Russa" na cidade de Xi'an. A movimentação de marcas nacionais e a mudança no perfil dos turistas chineses — que agora buscam destinos como Murmansk em vez de apenas São Petersburgo — foram os temas centrais do fórum de negócios russo-chinês no centro "Rossiya".

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A estratégia de entrar no cotidiano chinês passa por pontos turísticos estratégicos. Em Xi'an, a abertura da "Casa Russa" visa criar um ponto de referência cultural, enquanto a venda de chebureki tenta conquistar o mercado de lanches rápidos locais. Segundo Ilya Rodenko, analista do mercado turístico, o interesse por produtos russos cresce de forma constante, impulsionado pelo sucesso do chocolate Alenka. Para o analista, a presença de pratos típicos em metrópoles chinesas funciona como uma vitrine que aumenta a visibilidade das regiões da Rússia.

Dados de feiras como a Expo em Harbin indicam que a demanda chinesa se expandiu para além dos doces, com destaque para o crescimento no consumo de vinhos russos. Paralelamente, a digitalização dos sistemas de reserva tem facilitado a organização de viagens para a China, incentivando fluxos turísticos individuais além dos corporativos.

O fluxo de passageiros vindo da China também apresenta mudanças geográficas. O eixo tradicional Moscou-São Petersburgo perdeu a exclusividade para a ascensão da região de Murmansk e do território de Primorsky. O principal atrativo em Murmansk é a aurora boreal, elemento com forte valor simbólico para os chineses. Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, observa que a migração de grandes cidades para destinos de natureza é uma tendência consolidada, onde Primorsky atrai pela proximidade logística e Murmansk pelo exotismo do Ártico.

Contudo, a manutenção desse fluxo depende da estabilidade da malha aérea. Roman Larin, especialista em segurança turística, pontua que a previsibilidade e a segurança são fundamentais para o turismo de grupo. Ele destaca que a integração de pagamentos móveis e o regime de isenção de vistos posicionam a Rússia como o segundo destino mais popular para cidadãos chineses, atrás apenas de seus vizinhos asiáticos.

Ajustes no fluxo turístico: Expectativa vs. Realidade

Pagamentos: A dificuldade com cartões russos na China está sendo substituída pela integração de sistemas de pagamento móvel locais.

A dificuldade com cartões russos na China está sendo substituída pela integração de sistemas de pagamento móvel locais. Destinos: A concentração em Pequim e Xangai deu lugar ao crescimento de cidades como Xi'an e a abertura de centros culturais russos.

A concentração em Pequim e Xangai deu lugar ao crescimento de cidades como Xi'an e a abertura de centros culturais russos. Alimentação: A carência de sabores familiares para o turista russo é combatida com a expansão de redes de chebureki e marcas como Alenka.

Informações práticas para viagens à China

Vistos: O regime de isenção de visto funciona para grupos turísticos de 5 a 50 pessoas. Viajantes individuais ainda precisam de visto, embora o prazo de emissão tenha sido reduzido.

Alimentação de rua: Em centros turísticos como Xi'an, a fiscalização municipal monitora a qualidade do street food, mas recomenda-se o uso de seguro viagem para cobrir eventuais problemas gastrointestinais.

Produtos populares: Chocolates, waffles, mel e vinhos lideram as exportações e já ocupam prateleiras de supermercados em grandes cidades chinesas.

Aviação: Apesar da estabilidade nas rotas diretas entre Rússia e China, a instabilidade em aeroportos de Moscou exige que os passageiros monitorem os painéis de voo e prevejam tempos maiores para conexões.