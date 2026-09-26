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Veneza planeja elevar taxa de entrada no centro histórico para 30 euros

Turismo

Administração de Veneza planeja elevar consideravelmente o custo do ingresso para entrar no centro histórico da cidade. O valor pode saltar de 5 euros para 30 euros, após a prefeitura admitir que a taxa atual é simbólica e não reduz o fluxo de visitantes.

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Photo: commons.wikimedia.org by Abxbay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Atualmente, a cobrança de 5 a 10 euros não serve como barreira para desencorajar turistas de visitar a cidade em dias de pico ou na alta temporada. Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, explicou à Pravda. Ru que valores baixos não alteram o comportamento do viajante e que, para aliviar a pressão sobre canais e praças, a tarifa precisa ter um impacto real no orçamento de quem visita.

A meta do governo local não é a arrecadação financeira, mas a preservação da infraestrutura urbana, que sofre com o volume de milhões de pessoas, enquanto residentes abandonam a ilha devido ao custo de vida e ao desconforto.

Previsões para 2027 e a nova lógica de preços

Embora tenham surgido propostas para elevar a taxa a 50 euros, a prefeitura optou por um valor intermediário de 30 euros. A decisão final e a tabela de tarifas para 2027 dependem agora da aprovação do governo central da Itália.

O sistema deve se tornar flexível: o preço variará conforme o dia da semana, feriados e a previsão de lotação da cidade. Ilya Rodenko, analista do mercado turístico, pontuou à Pravda. Ru que o aumento de preços em locais populares é uma tendência global, onde o acesso passa a depender de taxas administrativas e ambientais.

A fiscalização será rigorosa. O viajante precisará apresentar um QR-code de pagamento; a ausência do documento pode resultar em multas que superam significativamente o valor do ingresso.

Resultados do período de teste

Entre abril e julho de 2026, Veneza realizou um teste de cobrança que resultou na venda de quase 680 mil ingressos, arrecadando 5,2 milhões de euros. No entanto, a medida não diminuiu a percepção de lotação na cidade. A expectativa é que a nova tarifa de 30 euros force o turista a planejar a logística com mais rigor.

Roman Larin, especialista em segurança turística, afirmou à Pravda. Ru que a manutenção de monumentos e a segurança urbana têm custos elevados e que, se o visitante não estiver disposto a pagar por essa preservação, a cidade terá que adotar medidas restritivas obrigatórias.

Guia prático para o visitante

Problema Solução
Preços altos em dias de pico Programar a visita para dias úteis ou baixa temporada (novembro a fevereiro).
Filas e multidões nas pontes Chegar à cidade antes das 8h ou reservar hospedagem para pernoite.
Risco de multa por falta de ingresso Registrar-se no portal oficial com antecedência e manter o QR-code no celular.

Perguntas frequentes

Quem não precisa pagar a taxa de 30 euros?
Estão isentos os residentes da região do Vêneto, estudantes de universidades locais, pessoas que viajam a trabalho e quem possui reserva de hotel na parte insular da cidade (visto que a taxa de estadia já está incluída na diária).

Como funciona a cobrança e a fiscalização?
O pagamento é feito via plataforma online. A verificação ocorre em pontos de controle na estação Santa Lucia e nos principais terminais de canais, onde inspetores checam os QR-codes de forma aleatória.

A medida vai realmente diminuir a multidão?
O objetivo é desestimular os turistas de "um dia", que não utilizam hotéis ou restaurantes e não geram receita significativa, mas sobrecarregam o transporte e a infraestrutura.

Quando a taxa é obrigatória?
A cobrança é aplicada geralmente entre abril e julho, abrangendo finais de semana, feriados e o período do Carnaval de Veneza.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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