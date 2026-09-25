Flightright revela dados sobre atrasos e cancelamentos de voos na Espanha em 2026

Quase 41% dos voos na Espanha não cumpriram a tabela de horários entre julho e agosto de 2026. O dado vem de uma análise da plataforma Flightright, que monitorou cerca de 220 mil operações.

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O impacto maior ficou nos atrasos, que atingiram 87.884 voos (quase 40% do total). Já os cancelamentos completos somaram 1.346 partidas, o que representa 0,61% da operação.

Quem mais atrasou

Entre as 20 maiores companhias, as low-cost lideram a falta de pontualidade:

Jet2: 54,1% de atrasos;

Wizz Air Malta: 52,2%;

easyJet: 50,2%;

Wizz Air Hungary: 49%;

Ryanair: 48,9%.

Os índices mais baixos de atraso foram registrados pela Canary Fly (22,3%), Binter Canarias (27,5%) e Volotea (28,5%).

Cancelamentos

Neste quesito, as companhias tradicionais encabeçam a lista. A Lufthansa teve o maior índice de voos cancelados (3,88%), seguida por British Airways (2,57%), Air France (1,93%), easyJet (1,34%) e Iberia (1,01%).

Rotas críticas saindo do Reino Unido

Dados da AirAdvisor apontam que as rotas de Londres para as Ilhas Baleares (Maiorca e Ibiza), além de Lisboa e Faro, são as mais instáveis. O trecho Londres (Luton) — Ibiza registrou a pior marca, com 5,56% de cancelamentos. Voos de Heathrow para Ibiza (1,38%) e Palma (1,6%) também apresentam alta taxa de corte.

A causa é a saturação dos aeroportos de Palma e Ibiza no pico da temporada. Como operam no limite da capacidade, o atraso de uma aeronave compromete o slot (janela de horário), gerando um efeito cascata de atrasos e cancelamentos para os demais voos.

Indenizações

As reclamações sobre os incidentes deste verão seguem o regulamento atual da União Europeia. Embora uma reforma nas regras tenha sido aprovada em julho, as novas normas só valerão daqui a 12 meses e 20 dias após a publicação oficial.

Na prática, passageiros com voos atrasados ou cancelados na Espanha neste período devem solicitar a compensação com base nas regras antigas da UE, sem esperar pela nova reforma.