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Passagens aéreas no Reino Unido podem subir 25 libras por novas cotas de combustível sustentável

Turismo

Passagens aéreas de curta distância no Reino Unido podem ficar mais caras devido à implementação de cotas obrigatórias de Combustível Sustentável de Aviação (SAF). A estimativa é que o custo do bilhete suba cerca de 25 libras (aproximadamente 34 dólares).

Лондон, туман
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Лондон, туман

O governo britânico definiu um cronograma rígido para a transição energética das companhias aéreas. A meta é elevar a participação do SAF no volume total de abastecimento de 2% atualmente para 10% até 2030 e 22% até 2040.

Um ponto crítico ocorre em 2027, quando entrará em vigor um limite (cap) para o uso de SAF produzido a partir de óleos vegetais usados e gorduras animais. A medida visa forçar as empresas a investir em combustíveis sintéticos de nova geração.

O risco para o passageiro reside na escassez: combustíveis sintéticos ainda não são produzidos em escala industrial suficiente para atender ao mercado. Caso as companhias não alcancem as cotas, enfrentarão multas governamentais. Segundo a WPI Economics, os gastos das aéreas com combustível podem saltar 2,7 bilhões de dólares anuais até 2030.

Na prática, esse custo — seja via multas ou preço elevado do combustível escasso — deve ser repassado ao consumidor. O impacto será sentido especialmente em passagens de companhias low-cost, como Ryanair e Wizz Air, elevando o preço final sem qualquer melhoria nos serviços de bordo.

Willie Walsh, chefe da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), argumenta que obrigar o uso de um produto inexistente em quantidade suficiente não beneficia o meio ambiente. Ele alerta ainda que fornecedores podem aproveitar as cotas obrigatórias para inflacionar os preços.

Embora o Reino Unido tenha destinado mais de 270 milhões de dólares para apoiar a produção de SAF, a abertura de novas fábricas leva anos. Enquanto a produção não atinge a demanda exigida por lei, a conta recairá sobre o passageiro.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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