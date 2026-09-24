Rússia negocia voos diretos para Barbados e Guiana para eliminar conexões em terceiros países

Rússia negocia a abertura de voos diretos para Barbados e Guiana, visando simplificar a logística para passageiros e eliminar a dependência de conexões complexas em terceiros países.

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Andrey Pritsepov, embaixador da Rússia na Guiana, Granada, São Vicente e Granadinas, e Trinidad e Tobago, afirmou que a conectividade de transporte é agora prioritária na agenda bilateral. Atualmente, o destino é considerado exótico principalmente devido à dificuldade dos trajetos. A implementação de voos sem escalas alteraria a dinâmica do mercado de turismo de luxo na região.

Para Roman Larin, especialista em segurança turística, a operação direta impacta a previsibilidade da viagem. Segundo ele, a conexão direta com Moscou reduziria a vulnerabilidade do passageiro a cancelamentos por clima ou falhas técnicas em hubs de conexão, que frequentemente interrompem o cronograma dos turistas.

A agenda diplomática prevê reuniões no dia 24 de setembro entre o embaixador Pritsepov e a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, e o chanceler Christopher Peter Sinclair. Simultaneamente, ocorrem conversas com Susan Rodrigues, ministra do Turismo e Comércio da Guiana. Ainda não há datas confirmadas para a assinatura dos acordos operacionais.

Anna Volkova, comissária de bordo da aviação civil, alerta que, em rotas de longa distância, o planejamento deve prever riscos de atrasos. Ela observa que, em casos de falhas por parte da companhia aérea, o passageiro tem direito a compensações por tempo perdido e gastos com hospedagem.

Além do turismo, Barbados é avaliada como um hub logístico. Mikhail Abasov, diretor da VCP Travel, aponta que a ilha pode servir de base para voos internos no Caribe. Isso permitiria acessar outras ilhas sem a necessidade de vistos para os Estados Unidos ou Europa.

A mudança operacional traria os seguintes efeitos práticos:

Vistos: Eliminação da necessidade de vistos de trânsito (EUA/Europa).

Eliminação da necessidade de vistos de trânsito (EUA/Europa). Tempo: Redução do tempo total de viagem entre 8 e 12 horas.

Redução do tempo total de viagem entre 8 e 12 horas. Bagagem: Menor risco de extravio, comum em conexões múltiplas.

Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, afirma que a rota atrairia um perfil de público que prioriza a privacidade e a economia de tempo, evitando formalidades burocráticas em fronteiras intermediárias.