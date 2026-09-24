Parlamento Europeu aprova novas normas de proteção aos direitos dos passageiros aéreos

O Parlamento Europeu aprovou a revisão dos direitos dos passageiros aéreos, alterando a forma como as companhias — especialmente as de baixo custo — cobram por serviços básicos e lidam com imprevistos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Салон самолета с пассажирами и бортпроводницей

Assentos para famílias e mobilidade

As companhias aéreas não podem mais separar adultos e crianças menores de 14 anos. Os assentos adjacentes devem ser fornecidos sem custo adicional. A gratuidade nos assentos também é garantida para mulheres grávidas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Transparência nos preços e bagagem

O preço inicial exibido nas buscas de passagens agora deve incluir uma peça de bagagem de mão. A medida visa evitar que o valor do bilhete aumente significativamente apenas no final do processo de compra. Para quem viaja sem bagagem, a opção de pagar um valor menor continua disponível.

Compensações por atrasos e cancelamentos

As regras de indenização seguem os seguintes critérios:

Atrasos superiores a 3 horas: a compensação varia entre € 250 e € 600, dependendo da distância do voo.

a compensação varia entre € 250 e € 600, dependendo da distância do voo. Cancelamentos: o passageiro pode optar pelo reembolso total ou por uma rota alternativa.

o passageiro pode optar pelo reembolso total ou por uma rota alternativa. Informação: a empresa tem até 96 horas após a ocorrência para explicar formalmente ao passageiro seus direitos e como solicitar a indenização.

Fim do cancelamento automático do retorno

Acaba a prática do "no-show" para bilhetes de ida e volta. Anteriormente, se o passageiro não utilizasse o voo de ida, a companhia podia anular automaticamente a volta. Agora, a reserva do voo de retorno é mantida, independentemente do uso do primeiro trecho da viagem.