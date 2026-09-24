Parlamento Europeu aprova novas normas de proteção aos direitos dos passageiros aéreos

O Parlamento Europeu aprovou a revisão dos direitos dos passageiros aéreos, alterando a forma como as companhias — especialmente as de baixo custo — cobram por serviços básicos e lidam com imprevistos.
As companhias aéreas não podem mais separar adultos e crianças menores de 14 anos. Os assentos adjacentes devem ser fornecidos sem custo adicional. A gratuidade nos assentos também é garantida para mulheres grávidas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
O preço inicial exibido nas buscas de passagens agora deve incluir uma peça de bagagem de mão. A medida visa evitar que o valor do bilhete aumente significativamente apenas no final do processo de compra. Para quem viaja sem bagagem, a opção de pagar um valor menor continua disponível.
As regras de indenização seguem os seguintes critérios:
Acaba a prática do "no-show" para bilhetes de ida e volta. Anteriormente, se o passageiro não utilizasse o voo de ida, a companhia podia anular automaticamente a volta. Agora, a reserva do voo de retorno é mantida, independentemente do uso do primeiro trecho da viagem.
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