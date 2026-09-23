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Sochi testa roteiro de 'mar e montanha' para atrair turistas

Turismo

Sochi está testando um novo roteiro turístico voltado para o mercado da China. O grupo, composto por blogueiros e operadoras de turismo chinesas, percorre a região para validar a infraestrutura do destino como alternativa aos complexos de montanha da Ásia.

Красная Поляна
Photo: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная Поляна

O itinerário divide-se entre o litoral e a zona serrana. Na costa, o foco está em pontos como as instalações olímpicas, o Sochi Park e o museu Casa de Stalin. Já no cluster de montanhas, nas áreas de Rosa Khutor e Krasnaya Polyana, a programação prioriza atividades ao ar livre e serviços específicos.

A lista de atividades inclui trilhas até cachoeiras, caminhadas com huskies, banhos tradicionais de Krasnaya Polyana, o parque de alpacas, o etnoparque "Minha Rússia" e a zona de jogos de Krasnaya Polyana.

A operação também serve para auditar os serviços de inverno. Mesmo em setembro, a infraestrutura está sendo ajustada para a temporada de esqui e snowboard, com o objetivo de criar pacotes fechados para agências chinesas.

A estratégia busca atrair o turista chinês através de um produto combinado de "mar e montanha". Na prática, isso deve resultar em um aumento de sinalização em chinês simplificado e adaptações nos serviços locais para atender aos hábitos de consumo desse público.

Para quem viaja à região agora, a presença desse grupo de inspeção pode elevar temporariamente a ocupação de hotéis e a carga de atendimento em pontos turísticos específicos do roteiro.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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