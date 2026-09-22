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Verão mais quente da história: bônus térmico surge como solução emergencial

Turismo

No verão de 2026, a rede hoteleira MarSenses, em Maiorca, implementou um aditivo salarial de 100 euros para funcionários que trabalham ao ar livre. O chamado "bônus térmico" foi destinado a quem atua em terraços e áreas abertas, sem a possibilidade de recorrer ao ar-condicionado durante a jornada.

Люди пьют воду в жару
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A medida não foi imediata. A empresa inicialmente tentou mitigar o impacto do calor com a substituição de uniformes por tecidos mais leves e finos. No entanto, após pesquisas internas com o pessoal, a MarSenses constatou que a mudança nas roupas era insuficiente para enfrentar as temperaturas de agosto, optando então pela compensação financeira pelo esforço adicional.

O contexto climático justifica a medida: segundo a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (AEMET), o verão de 2026 foi o mais quente já registrado no país desde 1961, com temperatura média de 24,5 graus. O dado mais crítico, porém, é a duração do fenômeno. Foram registradas quatro ondas de calor que somaram 61 dias — quase dois terços do verão. O recorde anterior era de 41 dias, estabelecido em 2022.

A AEMET também destacou as "noites quentes", com temperaturas acima de 25 graus no litoral mediterrâneo e nas Baleares, o que impede a recuperação térmica do organismo. As anomalias começaram cedo; em 22 e 23 de junho, a variação térmica na Espanha continental chegou a +7,1 graus. Já em 5 de setembro, a cidade de El Granado registrou 45,7 graus, repetindo o recorde absoluto para o mês.

O impacto humano é severo. O sistema de monitoramento MoMo vincula mais de 5 mil mortes ao calor no verão de 2026, sendo que apenas em agosto a estimativa é de 2.149 óbitos. Em julho, uma única onda de calor de cinco dias resultou em 463 mortes atribuídas a altas temperaturas.

O fenômeno não se limitou à Espanha. O serviço Copernicus indicou que 2026 foi o terceiro verão mais quente da Europa. A Europa Ocidental bateu o recorde absoluto com média de 21,69 graus, superando a marca do verão letal de 2003. Estimativas da UE sugerem que as condições extremas podem estar ligadas a cerca de 35 mil mortes prematuras no continente, incluindo mais de 7 mil na França.

A dinâmica turística também sofreu alterações. Com as recomendações médicas para evitar o sol entre o meio do dia e a tarde, os centros históricos esvaziaram durante a tarde, com visitantes refugiando-se em museus e hotéis, deslocando a atividade turística para a noite. Essa disparidade evidencia a situação do trabalhador: enquanto o hóspede migra para o quarto climatizado, o jardineiro ou o garçom permanece exposto.

Juridicamente, a Espanha já exige que empregadores avaliem riscos térmicos e adaptem cronogramas, incluindo pausas adicionais ou a suspensão de atividades em casos de perigo extremo. Portanto, o bônus da MarSenses não substitui as normas de segurança do trabalho, mas atua como uma compensação por condições que não podem ser totalmente eliminadas.

No campo econômico, o prejuízo é amplo. Estima-se que o calor extremo possa reduzir o PIB da União Europeia em 1% em 2026, o que equivale a aproximadamente 180 bilhões de euros. As perdas incluem a queda de produtividade na construção civil, aumento do consumo elétrico e danos agrícolas. Na produção de batatas, a perda europeia é estimada entre 3,1 milhões de toneladas, com prejuízo financeiro entre 400 e 620 milhões de euros.

Na Espanha, os incêndios devastaram mais de 270 mil hectares até setembro, sendo 60 mil em áreas agrícolas. A aviação estatal para combate ao fogo registrou 8.753 horas de voo em agosto, um aumento de 78% em relação ao ano anterior.

Como resposta, a Comissão Europeia planeja criar o Heatwave Plan, para melhorar a detecção precoce de ondas de calor, e o Climate Insurance Alliance, visando expandir o seguro contra riscos climáticos, já que atualmente apenas 25% das perdas econômicas desse tipo são cobertas por seguros.

A situação em Maiorca permanece crítica mesmo após o calendário oficial do verão; em 21 de setembro, a previsão para Palma era de 31 graus. O bônus de 100 euros, embora pontual, sinaliza uma tendência: a temperatura extrema pode deixar de ser um evento sazonal para se tornar um critério fixo de remuneração, similar aos adicionais por periculosidade ou trabalho noturno.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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