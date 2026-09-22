As férias ficaram mais pesadas: o preço dos voos vai subir por anos

Viagens internacionais a partir do Reino Unido podem ficar mais caras se o governo adotar o princípio do "poluidor-pagador". A proposta do Comitê sobre Mudanças Climáticas (CCC) prevê a criação de taxas para financiar a redução de emissões de carbono, transferindo esse custo diretamente para o passageiro.

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Se as recomendações forem implementadas, o impacto no bolso do turista será sentido no preço das passagens. As projeções indicam acréscimos de aproximadamente US$ 150 em voos de ida e volta para destinos europeus, como a Espanha, e cerca de US$ 400 para viagens aos Estados Unidos.

Não se trata de um aumento único, mas de uma progressão no custo por milha — estimada entre 6 e 9 pence — que deve subir gradualmente até 2050. O objetivo é aplicar à aviação um modelo tributário semelhante ao utilizado para a gasolina.

A lógica do CCC é que o setor aéreo financie a própria transição ecológica. Os recursos seriam destinados à compra de combustível sustentável de aviação (SAF) e a tecnologias de remoção de carbono da atmosfera. A pressão aumenta diante dos planos de expansão do Aeroporto de Heathrow, onde a construção de uma terceira pista entra em conflito com as metas climáticas do país.

O setor aéreo reage com ceticismo ao modelo. Steve Heapy, chefe da Jet2, afirma que as companhias não conseguirão absorver esses custos. Segundo o executivo, as taxas serão repassadas aos clientes, o que restringiria o acesso a viagens para famílias de baixa e média renda.

Embora as medidas ainda sejam recomendações e não lei, a tendência aponta que a pegada de carbono passará a ser uma linha real no orçamento do viajante. Caso a medida avance, o custo do transporte aéreo terá um componente inflacionário fixo vinculado a impostos ecológicos até meados do século.