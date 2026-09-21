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Seguro de viagem padrão: por que ele pode não proteger em cenários de crise civil

Turismo

Muitos viajantes acreditam que o seguro do cartão de crédito ou a apólice padrão resolvem qualquer emergência. Na prática, há lacunas invisíveis que podem deixar o turista sem suporte financeiro no momento de uma crise.

Туристы в Сальвадоре
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Terrorismo vs. Distúrbios: a diferença no bolso

O risco está nas definições técnicas. A maioria das apólices cobre eventos de segurança apenas se forem oficialmente classificados como "terrorismo". Se o país enfrentar protestos em massa, greves ou distúrbios civis, esses eventos geralmente entram na lista de exclusões.

Para quem viaja, a situação é a mesma: aeroportos fechados e voos cancelados. Mas, para a seguradora, a classificação do evento define se haverá reembolso ou não.

Três pontos cegos comuns:

  • O gatilho do terrorismo: O pagamento só ocorre após órgãos governamentais reconhecerem formalmente o ato como terrorismo. Revoltas civis não entram nessa categoria.
  • Recomendação não é ordem: Alertas de governos ou consulados no nível "Não Visite" raramente ativam a apólice. Geralmente, a seguradora exige algo mais drástico, como uma ordem oficial de evacuação do governo.
  • Evento conhecido: Se a apólice foi contratada quando as greves ou protestos já estavam nas notícias, o evento é considerado "conhecido". A seguradora não cobre prejuízos, pois entende que o viajante assumiu o risco conscientemente.

Ou seja: ter um seguro não garante a recuperação do dinheiro em casos de instabilidade política.

Pandemias e falhas sistêmicas

Após as crises recentes, as exclusões relacionadas a pandemias tornaram-se mais rígidas. O seguro é desenhado para riscos individuais; quando milhões de pessoas são afetadas ao mesmo tempo, o sistema se torna inviável para a empresa.

Algumas apólices cobrem o tratamento médico caso o viajante contraia o vírus, mas não compensam perdas financeiras causadas pelo fechamento de fronteiras ou cancelamentos em massa de voos por razões pandêmicas.

Reembolso financeiro vs. Segurança física

Há uma diferença crucial entre o reembolso (devolução do dinheiro) e a extração (ajuda operacional para sair do local). O seguro padrão devolve o dinheiro depois que o viajante já pagou pela própria evacuação.

Para regiões instáveis, existem serviços de assinatura de segurança. Diferente do seguro, esses serviços focam na assistência imediata e permitem solicitar ajuda no momento da ameaça, sem esperar ordens governamentais.

Como analisar a apólice antes de embarcar

Para evitar surpresas, verifique os seguintes pontos:

  • Seção de Exclusões: Procure por termos como "civil unrest" (distúrbios civis), "commotion" (comoção/tumultos) e "government advisories" (recomendações governamentais). Se estiverem na lista de exclusões, os custos de saída serão do viajante.
  • Prazo de 21 dias: A opção de "Cancelamento por Qualquer Motivo" (CFAR) geralmente precisa ser contratada entre 15 e 21 dias após o primeiro pagamento da viagem. Após esse prazo, a opção costuma expirar.
  • Limitação do cartão: O seguro oferecido por bancos costuma ser o nível básico e raramente é suficiente para destinos instáveis.
  • Protocolo de evacuação: Se houver cobertura para evacuação, não organize a saída por conta própria. A maioria das empresas nega o reembolso se a operação não foi coordenada e aprovada pelos especialistas da seguradora.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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