Férias frustradas no Alasca: falha técnica no motor forçou mudanças drásticas na rota marítima

Passageiros do navio Royal Princess, que partiu de Seattle para um roteiro de sete dias pelo Alasca, tiveram o itinerário reduzido quase pela metade devido a falhas nos motores.
O problema técnico impede que a embarcação atinja a velocidade necessária para cumprir o cronograma. Como resultado, as paradas em Juno e Ketchikan foram excluídas da rota. Os turistas, que esperavam desembarcar nessas cidades para passeios, passarão um dia extra em navegação.
A operadora Princess Cruises definiu as seguintes compensações para os passageiros:
Falhas no sistema de propulsão (motores e hélices) não são inéditas na região do Alasca, tendo ocorrido anteriormente com os navios Ruby Princess e Serenade of the Seas.
A próxima operação do navio, uma travessia de 14 dias com destino a Tóquio, segue programada sem alterações.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.