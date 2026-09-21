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Férias frustradas no Alasca: falha técnica no motor forçou mudanças drásticas na rota marítima

Turismo

Passageiros do navio Royal Princess, que partiu de Seattle para um roteiro de sete dias pelo Alasca, tiveram o itinerário reduzido quase pela metade devido a falhas nos motores.

O problema técnico impede que a embarcação atinja a velocidade necessária para cumprir o cronograma. Como resultado, as paradas em Juno e Ketchikan foram excluídas da rota. Os turistas, que esperavam desembarcar nessas cidades para passeios, passarão um dia extra em navegação.

A operadora Princess Cruises definiu as seguintes compensações para os passageiros:

  • Reembolso de 50% do valor do cruzeiro, creditado no cartão utilizado para o pagamento em um prazo de 10 a 15 dias úteis.
  • Devolução integral do valor de excursões terrestres em Juno e Ketchikan reservadas via companhia; os valores serão lançados na conta de bordo.

Falhas no sistema de propulsão (motores e hélices) não são inéditas na região do Alasca, tendo ocorrido anteriormente com os navios Ruby Princess e Serenade of the Seas.

A próxima operação do navio, uma travessia de 14 dias com destino a Tóquio, segue programada sem alterações.

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