Mudança no controle dos aeroportos das Baleares ameaça encarecer voos para a região

As Ilhas Baleares discutem a transferência da gestão de seus aeroportos para o controle regional. O sindicato CCOO alerta que a medida pode encarecer as taxas aeroportuárias e, consequentemente, o preço das passagens aéreas para quem viaja para a região.

Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

Atualmente, a operação é coordenada pelo grupo Aena, que se autofinancia por meio de taxas cobradas das companhias aéreas e receitas comerciais nos terminais. Ramon Enric Carreras, representante do CCOO, argumenta que a fragmentação desse modelo elevaria os custos operacionais. Na visão do sindicato, esses gastos extras seriam repassados pelas operadoras aos passageiros.

Um dos argumentos para a regionalização da gestão é o controle do fluxo de turistas para combater o overtourism. No entanto, a limitação de voos não depende da administração local. A distribuição de slots (permissões de pouso e decolagem) segue a legislação da União Europeia e, na Espanha, é gerida desde 2014 pela associação AECFA. Portanto, mesmo com a gestão regional, as autoridades locais não teriam autonomia para alterar o volume de voos.

O sindicato também contesta a ideia de que a gestão da Aena estimule o turismo de massa. Para provar que o fluxo depende do modelo econômico de cada ilha e não do operador aeroportuário, o CCOO cita a diferença de volume de passageiros prevista para 2025: 9,1 milhões em Ibiza contra 4,2 milhões em Menorca.

O projeto de lei segue em discussão no Parlamento da Espanha. Caso a gestão seja regionalizada, o cenário indica um risco de alta nos preços das passagens sem que haja a criação de mecanismos reais para restringir a chegada de turistas via aeroportos.