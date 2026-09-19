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Alfândega da Estônia confisca eletrodomésticos de quem viaja para a Rússia

Turismo

A alfândega da Estônia, no posto fronteiriço de Narva, está confiscando itens domésticos de viajantes que tentam entrar na Rússia com produtos sujeitos a sanções. Em apenas uma semana, as autoridades apreenderam uma calculadora Casio, um dispositivo de navegação aérea, uma furadeira elétrica com acessórios e uma lavadora de alta pressão.

Шуруповерт
Photo: unsplash.com by Eugen Str is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шуруповерт

A regra se aplica a qualquer pessoa que transporte mercadorias listadas nas restrições. Recentemente, um cidadão da Líbia, uma russa e um suíço tiveram que deixar seus equipamentos em território estoniano. Dependendo do caso, os itens passam a ser propriedade do Estado da Estônia e o viajante pode receber uma advertência.

Quem planeja entrar na Rússia via Estônia deve observar que aparelhos domésticos simples ou presentes podem levar à inspeção e ao confisco. Como exemplo, em agosto, uma frigideira de alumínio foi apreendida pelas autoridades.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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