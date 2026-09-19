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Princess Cruises cobra valor extra após confirmar pagamento total de upgrade de cabine

Turismo

A passageira Debora Kek descobriu que a confirmação de pagamento da Princess Cruises não garantia a manutenção de sua cabine. Após reservar um cruzeiro no navio Star Princess com 18 meses de antecedência, a cliente solicitou um upgrade para a categoria luxo. O custo informado foi de 1.449 dólares. Debora efetuou o pagamento e recebeu um comprovante com o status "paid in full" (totalmente pago) e saldo zerado.

Круизный лайнер
Photo: flickr.com by Aubrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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A divergência financeira surgiu quando a cliente tentou reservar restaurantes. O sistema do navio exigia pagamentos extras por serviços que deveriam estar inclusos no pacote de luxo. Após contatos com a empresa, a Princess informou que o cálculo do upgrade estava incorreto e que a passageira deveria pagar a diferença.

Sem aviso prévio, a companhia adicionou 3.967 dólares à reserva de Debora. O ultimato foi claro: quitar o valor adicional, retornar à cabine original (mini-luxo) com o reembolso do upgrade ou enfrentar o cancelamento total da viagem. Para não perder a viagem, a passageira aceitou o downgrade.

Do ponto de vista do direito contratual, um documento que fixa o preço e confirma o status de "totalmente pago" encerra a transação. Um erro de cálculo interno da empresa não concede, automaticamente, o direito de exigir valores extras após a execução do contrato — onde a oferta foi feita, aceita e liquidada.

Geralmente, os contratos de cruzeiro limitam alterações de preço a fatores específicos, como taxas governamentais ou sobretaxas de combustível. Erros administrativos não costumam figurar como base legal para reajustes unilaterais após a quitação integral. Além disso, status de fidelidade (como o nível Platinum) podem facilitar negociações, mas não anulam as obrigações contratuais.

Em casos de cobranças retroativas sobre serviços já pagos, a estratégia recomendada envolve a preservação de todos os comprovantes e prints de saldo zerado. É fundamental exigir a base contratual escrita que permita a alteração do preço. Caso a empresa realize débitos sem consentimento, o caminho é o chargeback via banco ou, dependendo da jurisdição, o recurso a tribunais de pequenas causas para forçar o cumprimento do acordo escrito.

No caso de Debora, a decisão pelo downgrade foi uma medida pragmática para salvar as férias, embora a conduta da operadora permaneça juridicamente questionável.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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