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Air Greenland limita bagagem de mão a 8 kg mesmo para classe Premium

Turismo

Passageiros da Air Greenland devem estar atentos ao limite de bagagem de mão para evitar surpresas no check-in. Ao contrário dos 10 kg comuns em muitas companhias, a regra aqui é mais rigorosa.

Измерение багажа в аэропорту
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Измерение багажа в аэропорту

O limite de peso
O teto para bagagem de mão é de 8 kg. Essa norma se aplica às tarifas Takuss, Standard e Standard Flex.

A regra para a classe Premium
Mesmo na classe executiva, o limite total de peso permanece em 8 kg. A única diferença é que passageiros Premium podem levar duas bolsas, mas a soma do peso de ambas não pode ultrapassar o limite estabelecido.

Logística e riscos
A rigidez no controle de peso ocorre porque a companhia opera aeronaves Dash 8, onde o peso é crítico, embora a regra também seja aplicada nos Airbus A330. Para quem viaja com bilhetes separados e faz conexão em Copenhague (por exemplo, via easyJet), ter a bagagem de mão retida e despachada pode causar atrasos no embarque do próximo voo, devido ao tempo de espera na esteira de bagagens.

Pontos de atenção para o viajante:

  • O limite de 8 kg é fixo, independentemente da classe Premium.
  • Roupas térmicas para climas frios pesam consideravelmente, o que reduz o espaço disponível para outros itens.
  • Uma estratégia para evitar o despacho forçado é distribuir eletrônicos e documentos em uma bolsa pequena para ser colocada sob o assento, separando-os da mochila principal.

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Author`s name Petr Ermilin
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