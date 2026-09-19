Air Greenland limita bagagem de mão a 8 kg mesmo para classe Premium

Passageiros da Air Greenland devem estar atentos ao limite de bagagem de mão para evitar surpresas no check-in. Ao contrário dos 10 kg comuns em muitas companhias, a regra aqui é mais rigorosa.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Измерение багажа в аэропорту

O limite de peso

O teto para bagagem de mão é de 8 kg. Essa norma se aplica às tarifas Takuss, Standard e Standard Flex.

A regra para a classe Premium

Mesmo na classe executiva, o limite total de peso permanece em 8 kg. A única diferença é que passageiros Premium podem levar duas bolsas, mas a soma do peso de ambas não pode ultrapassar o limite estabelecido.

Logística e riscos

A rigidez no controle de peso ocorre porque a companhia opera aeronaves Dash 8, onde o peso é crítico, embora a regra também seja aplicada nos Airbus A330. Para quem viaja com bilhetes separados e faz conexão em Copenhague (por exemplo, via easyJet), ter a bagagem de mão retida e despachada pode causar atrasos no embarque do próximo voo, devido ao tempo de espera na esteira de bagagens.

Pontos de atenção para o viajante: