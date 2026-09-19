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Mudanças radicais: Delta eleva a concorrência no Aeroporto de Los Angeles

Turismo

A Delta Air Lines está transformando sua operação no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), migrando de uma presença pontual para a criação de um hub estruturado. O investimento de US$ 2,3 bilhões nos terminais 2 e 3 visa expandir a malha de rotas e a infraestrutura de solo.

Самолет Airbus A350 на взлетной полосе аэропорта
Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолет Airbus A350 на взлетной полосе аэропорта

Mudanças nas rotas e frequências

Até o pico da temporada de verão de 2027, a companhia planeja operar mais de 200 voos diários para cerca de 70 destinos. As principais alterações incluem:

  • Filadélfia (PHL): voos diários a partir de 7 de junho de 2027, com aeronaves Airbus A321neo.
  • Monterey (MRY): dois voos por dia a partir de 19 de dezembro de 2026, utilizando Embraer E175.

A frequência de voos para centros urbanos também será elevada:

  • Seattle (SEA): até 8 voos diários a partir de 11 de julho de 2027.
  • Boston (BOS) e San Diego (SAN): até 5 voos diários (a partir de maio e junho de 2027, respectivamente).
  • Houston (IAH) e San Antonio (SAT): 3 voos diários a partir de 11 de julho de 2027.
  • Cincinnati (CVG) e Raleigh-Durham (RDU): 2 voos diários.

Infraestrutura e serviço de bordo

A Delta foca no segmento premium para justificar o investimento nos terminais. Passageiros da classe Delta One passam a contar com áreas de check-in exclusivas e inspeção de segurança privada. A companhia instalou dois lounges especializados Delta One e prevê que, até 2028, a área total de salas VIP (incluindo os Sky Clubs) supere 5.500 m², com capacidade para 1.000 assentos.

Em termos de frota, o Airbus A350-900, com 40 suítes Delta One, será utilizado em rotas longas. Assentos com conversão total para cama (lie-flat) também estão disponíveis em trechos internos para Nova York, Boston, Atlanta, Honolulu, Maui e Kona.

Conexões internacionais

O LAX consolida-se como ponto de conexão para a Ásia e Oceania. Além de Sydney, Melbourne e Auckland, a Delta já opera para Hong Kong e Xangai, com previsão de início dos voos para Manila em março.

Análise logística

O aumento da malha oferece mais opções de horários para o passageiro, reduzindo a dependência de voos únicos diários. No entanto, a expansão ocorre em um ambiente de alta concorrência com United, American e Southwest, o que impacta a flutuação de preços no mercado de Los Angeles.

Um ponto de atenção para o viajante são as obras nos terminais e a saturação crônica do aeroporto LAX, que podem gerar gargalos mesmo para quem utiliza os serviços premium da companhia.

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