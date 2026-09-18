Dois gigantes se juntaram: Moçambique ganhou uma rota nova para seduzir o mundo

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Turismo

Emirates e ANDITUR assinam acordo para atrair turismo internacional para Moçambique

A companhia aérea Emirates e a Agência Nacional de Moçambique para o Desenvolvimento e Investimento Turístico, Fundo Público (ANDITUR FP) assinaram um Memorando de Entendimento durante o Arabian Travel Market 2026. O acordo visa promover Moçambique como destino turístico global, utilizando a rede de voos e as parcerias regionais da transportadora aérea.

Мозамбик, Африка
Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard from Copenhagen, Denmark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мозамбик, Африка

O documento foi assinado por Adil Al Ghaith, vice-presidente sénior de Operações Comerciais da Emirates para a Região Central, e Hélder Jauana, presidente da ANDITUR, com a presença de Rashid Alardha, vice-presidente de Operações Comerciais da Emirates para a África Subsariana.

Estratégia de Promoção e Conectividade

O Memorando estabelece a exploração de campanhas específicas, ofertas para operadores turísticos e a organização de viagens de familiarização para profissionais do setor. O objetivo é aumentar a procura por Moçambique em mercados prioritários da rede da Emirates, especialmente nos Emirados Árabes Unidos e Médio Oriente.

Para viabilizar o fluxo de passageiros, a Emirates aposta na sua parceria de codeshare com a Airlink. O modelo permite que viajantes internacionais cheguem a Moçambique através dos aeroportos de Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban, com bilhete único para destinos como Maputo e Pemba.

Turismo como Alavanca Económica

O setor turístico foi posicionado pelo Presidente Daniel Chapo como o "ouro azul" da transformação económica do país, sendo tratado como prioridade para a atração de investimento e criação de emprego.

Hélder Jauana, presidente da ANDITUR, destacou que a parceria pretende atrair tanto turistas em busca de autenticidade quanto investidores. Segundo Jauana, a Emirates atua como a ponte necessária para aproximar o mundo de Moçambique.

Adil Al Ghaith referiu que a colaboração visa dar visibilidade à oferta diversificada do país, apoiando a ambição moçambicana de tornar o turismo um motor económico central.

Potencial do Destino

A estratégia de promoção foca-se nos seguintes ativos:

  • Litoral: 2.500 km de costa com atividades de mergulho, snorkelling, pesca e observação de fauna marinha (tubarões, raias-manta, golfinhos, dugongos e tartarugas).
  • Natureza e Cultura: Combinação de selva e mar, gastronomia de fusão, artes e música.
  • Conectividade Regional: Possibilidade de combinar a visita a Moçambique com escalas na África do Sul, incluindo o Parque Nacional Kruger.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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