Adolescentes armados são presos após série de assaltos a turistas em Pattaya

A polícia de Pattaya prendeu dois adolescentes, de 14 e 17 anos, suspeitos de realizar uma série de assaltos no bairro de Pra Tamnak. No momento da abordagem, os jovens portavam uma faca e uma pistola pneumática.

Photo: commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Джомтьен Бич, Паттайя

Os detidos confessaram quatro ataques. Na noite entre 14 e 15 de setembro, eles abordaram pelo menos dois estrangeiros: um cidadão russo foi rendido sob ameaça de arma e um cidadão turco foi agredido no rosto com a coronha da pistola antes de ter o celular roubado.

A situação afetou turistas e residentes da zona sul de Pattaya, especificamente na região de Pra Tamnak. Além dos crimes confessados, a polícia verifica a participação da dupla em outros três incidentes.

Os suspeitos estão sob custódia do departamento de investigação. O processo seguirá as normas legais aplicáveis a infratores menores de idade.

A recomendação para quem circula pelo sul de Pattaya é evitar caminhar sozinho à noite, especialmente em trechos desertos ou com pouca iluminação.