Uso de táxis informais na Tailândia pode gerar custos médicos para turistas

Um incidente com turistas russos na Tailândia acendeu o alerta sobre os riscos financeiros de usar táxis no país. Os passageiros precisaram pagar o tratamento médico de uma mulher que colidiu sua scooter contra a porta do carro no momento em que eles desembarcavam.

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O conflito surgiu na definição de quem deveria arcar com os custos. Enquanto passageiros tendem a considerar a saída do veículo um ato comum, a parte contrária costuma alegar imprudência. Há também a interpretação de que a responsabilidade seria do motorista, a quem cabe garantir a segurança da manobra e alertar quem está no salão.

Um fator determinante é a dinâmica local: em disputas entre residentes tailandeses e estrangeiros (chamados de "farangs"), a probabilidade de o turista ser responsabilizado é maior. Isso frequentemente resulta no pagamento não apenas de contas médicas, mas também do conserto do veículo.

Elena Gumina, especialista em serviços hoteleiros, ressalta que, ao utilizar transportes no exterior, é preciso observar tanto as leis de trânsito quanto as apólices de seguro do transportador.

Para reduzir a exposição financeira em caso de acidentes, os seguintes pontos são determinantes:

Tipo de veículo: Táxis oficiais na Tailândia possuem placas amarelas. Esses carros têm seguro, o que permite transferir a responsabilidade por danos a terceiros para a seguradora.

Táxis oficiais na Tailândia possuem placas amarelas. Esses carros têm seguro, o que permite transferir a responsabilidade por danos a terceiros para a seguradora. Documentação: Se for detido ou levado à polícia, o viajante não deve assinar papéis em idiomas que não domine. Nesses casos, deve-se exigir contato com o consulado.

Se for detido ou levado à polícia, o viajante não deve assinar papéis em idiomas que não domine. Nesses casos, deve-se exigir contato com o consulado. Seguro individual: É recomendável contratar apólices que incluam cobertura de responsabilidade civil perante terceiros.

A diferença entre pagar a conta do próprio bolso ou acionar o seguro, neste caso, dependeu do status do táxi. Para se proteger, o viajante deve priorizar o transporte oficial e conferir previamente se seu próprio seguro cobre danos causados a outras pessoas.