Um incidente com turistas russos na Tailândia acendeu o alerta sobre os riscos financeiros de usar táxis no país. Os passageiros precisaram pagar o tratamento médico de uma mulher que colidiu sua scooter contra a porta do carro no momento em que eles desembarcavam.
O conflito surgiu na definição de quem deveria arcar com os custos. Enquanto passageiros tendem a considerar a saída do veículo um ato comum, a parte contrária costuma alegar imprudência. Há também a interpretação de que a responsabilidade seria do motorista, a quem cabe garantir a segurança da manobra e alertar quem está no salão.
Um fator determinante é a dinâmica local: em disputas entre residentes tailandeses e estrangeiros (chamados de "farangs"), a probabilidade de o turista ser responsabilizado é maior. Isso frequentemente resulta no pagamento não apenas de contas médicas, mas também do conserto do veículo.
Elena Gumina, especialista em serviços hoteleiros, ressalta que, ao utilizar transportes no exterior, é preciso observar tanto as leis de trânsito quanto as apólices de seguro do transportador.
Para reduzir a exposição financeira em caso de acidentes, os seguintes pontos são determinantes:
A diferença entre pagar a conta do próprio bolso ou acionar o seguro, neste caso, dependeu do status do táxi. Para se proteger, o viajante deve priorizar o transporte oficial e conferir previamente se seu próprio seguro cobre danos causados a outras pessoas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.