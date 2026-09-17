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Passaporte com menos de três meses de validade após o retorno impede entrada na UE

Turismo

A União Europeia, incluindo a Espanha e as Ilhas Baleares, intensificou a fiscalização na entrada de viajantes. O foco está na validade dos passaportes, no tempo de permanência e na implementação de um novo sistema digital de controle.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Passaporte e prazos de permanência

Para entrar no espaço europeu, o passaporte deve cumprir dois requisitos: ter sido emitido há no máximo 10 anos na data da viagem e possuir validade mínima de três meses após a data prevista de retorno.

Cidadãos do Reino Unido podem permanecer na zona Schengen sem visto por até 90 dias dentro de qualquer período de 180 dias. Ultrapassar esse limite configura infração migratória.

Yuliya Morozova, especialista em vistos, alerta que a contagem dos 90 dias é cumulativa para todo o espaço Schengen, e não por país. Erros nesse cálculo podem resultar em multas ou proibição de entrada.

Controle digital EES e comprovação de estadia

O sistema Entry/Exit System (EES) está substituindo os carimbos nos passaportes por dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial. As autoridades fronteiriças agora estão proibidas de liberar a passagem sem a verificação completa, mesmo em casos de longas filas. Na prática, isso deve aumentar o tempo de espera nos aeroportos.

Além da biometria, a fiscalização pode exigir a comprovação de onde o viajante ficará hospedado. Os documentos variam conforme o caso:

  • Hotéis e aluguéis: comprovante de reserva ou contrato de locação.
  • Imóvel próprio: documentos de propriedade ou comprovante de endereço.
  • Visita a parentes ou amigos: convite oficial. Para a Espanha, é necessária a "carta de invitación", emitida pelo anfitrião junto à polícia local.

Sobre a autorização eletrônica ETIAS, com custo de 20 euros, a regra entra em vigor apenas em 2027. Portanto, não é exigida para viagens na temporada de inverno de 2025-2026.

Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, recomenda prever um tempo maior para o controle de passaportes, já que o escaneamento biométrico tornou-se obrigatório e não permite exceções.

Essas normas aplicam-se a cidadãos britânicos e demais viajantes que entram na UE sem visto. É fundamental conferir a data de emissão do documento, organizar a comprovação de hospedagem e considerar as possíveis demoras na fronteira devido ao EES.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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