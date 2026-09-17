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Como funciona a recusa da biometria facial em terminais dos Estados Unidos

Turismo

Aeroportos dos Estados Unidos estão ampliando o uso de sistemas de reconhecimento facial para verificação de passageiros. A tecnologia, como o Touchless ID, já opera em diversos terminais e está se tornando padrão nos pontos de inspeção. Segundo a Administração de Segurança de Transportes (TSA), a verificação leva menos de 10 segundos e reduz a aceitação de documentos falsos.

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Photo: https://www.mos.ru/news/item/158698073/ by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru
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O ponto central da discussão é a custódia dos dados. A TSA afirma que as fotos são apagadas logo após a comparação. No entanto, críticos e legisladores alertam que essa regra é uma política interna da agência e não uma lei, o que significa que as condições de armazenamento podem ser alteradas unilateralmente.

Anna Volkova, comissária de bordo da aviação civil, observa que o controle biométrico está integrado ao fluxo de segurança, o que leva muitos viajantes a acreditar que o procedimento é obrigatório para voar.

Atualmente, o passageiro pode recusar o escaneamento facial e solicitar a verificação manual de documentos. De acordo com a norma da TSA, essa recusa não deve gerar perda de lugar na fila ou sanções. Na prática, porém, os agentes de segurança nem sempre informam o viajante sobre esse direito.

Tentativas de transformar esse direito em lei, como o projeto Traveler Privacy Protection Act (S. 1691), foram interrompidas após pressão do setor aéreo. Ao mesmo tempo, a TSA estuda a centralização de contas para transferir dados biométricos entre diferentes programas, como o PreCheck e o Global Entry.

Para quem viaja para os EUA, o ponto fundamental é que a biometria continua sendo opcional. É possível declarar a recusa (opt-out) diante da câmera e pedir a conferência manual do documento de identidade. Vale notar que essa opção pode não existir em voos internacionais ou ao entrar em outros países, como Cingapura, onde a biometria faz parte dos protocolos estatais de controle de fronteira.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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