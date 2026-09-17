Luxo sustentável chega a Moçambique com novo projeto turístico

O Presidente Daniel Chapo e o presidente do grupo Singita, Luke Bailes, avaliaram o estado dos investimentos turísticos que a empresa desenvolve no Arquipélago de Bazaruto, na província de Inhambane.
A abertura da primeira unidade hoteleira da Singita no país está prevista para daqui a quatro anos. O projeto na Ilha de Santa Carolina constitui a primeira fase da expansão do grupo no arquipélago.
Luke Bailes apresentou ao Chefe de Estado a atualização dos trabalhos na Ilha de Santa Carolina, bem como as intervenções em curso em Inhassoro e Vilankulo, detalhando a atuação das equipas de arquitetura responsáveis pelas obras.
A estratégia de investimento prevê, numa segunda fase, a construção de um hotel na extremidade norte da Ilha de Bazaruto.
A Singita é uma marca africana de ecoturismo e hospitalidade de luxo que integra a atividade turística com a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento de comunidades locais. O grupo opera atualmente na África do Sul, Tanzânia, Zimbabwe e Ruanda, com planos de expansão para o Botswana.
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