Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Jordânia altera logística de voos diretos para turistas russos em Aqaba

Turismo

A Jordânia altera a logística de acesso para turistas russos, focando no fluxo direto para Aqaba, única cidade portuária e centro turístico do país. A partir de 15 de novembro, a operação aérea entre Moscou e Aqaba passa a contar com dois voos diretos semanais.

Иордания, отель
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Иордания, отель

A operação é acompanhada por pacotes turísticos fechados. Uma estadia de uma semana em hotel 4 estrelas para duas pessoas custa 131,3 mil rublos. A entrada no país ocorre sem a necessidade de visto para cidadãos russos por até 30 dias (dentro de um período de 90 dias), conforme acordo vigente desde o verão de 2025. A única exigência é um passaporte com validade mínima de seis meses.

O período entre setembro e novembro é o mais indicado para a viagem devido às temperaturas:

  • Setembro: 36°C dia / 23°C noite (água: 28°C)
  • Outubro: 33°C dia / 22°C noite (água: 27°C)
  • Novembro: 27°C dia / 20°C noite (água: 26°C)

A infraestrutura de Aqaba combina praias de areia e seixos, com predominância de corais e fundo rochoso ao sul. O ponto turístico principal é o mergulho, com mais de 30 pontos de imersão, incluindo cânions submarinos e museus de técnica. Pela característica do fundo do mar, o uso de calçados específicos para entrar na água é necessário.

A cidade está localizada na junção de fronteiras entre Jordânia, Israel, Egito e Arábia Saudita. A estrutura urbana oferece as ruínas da cidade antiga de Ayla, o museu arqueológico no forte mameluco e a orla com vista para Eilat (Israel).

A logística regional permite deslocamentos para fora da cidade: a reserva de Wadi Rum fica a 65 km de Aqaba, e a cidade de Petra, capital do reino Nabateu esculpida em rochas há mais de 2.300 anos, também integra o roteiro.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Mulher
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Ciência
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Mercedes-AMG Classe C elétrico surge com carroceria alargada para enfrentar BMW M3
Carros
Mercedes-AMG Classe C elétrico surge com carroceria alargada para enfrentar BMW M3
Mais populares
Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido

A Porsche integrou componentes elétricos ao clássico motor boxer para alterar a resposta de aceleração e a dinâmica de saída do novo modelo conversível.

Novo Porsche 911 Turbo S Cabriolet atinge 100 km/h em 2,4 segundos com motor híbrido
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
Jeans wide leg: a regra de ouro para equilibrar o volume do look
França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE
Peixe híbrido raro é capturado no Texas com características de duas espécies
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Gatinhos para a Vida: 7 Raças de Gatos Mais Pequenos para Quem Adora Animais de Estimação Compactos
Astrônomos encontram evidências de mecanismo desconhecido na preservação de TNOs
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
Mitsubishi Eclipse Cross elétrico ganha versão mais barata e maior autonomia
últimos materiais
Contribuição de Solidariedade: como funcionará em Portugal a nova taxa sobre petrolíferas
Roxo substitui tons neutros na tendência de beleza para 2026
Moda abandona o minimalismo discreto em favor do ruído visual
Franja longa: como moldar o cabelo em casa sem ir ao salão
Como preparar o Kappa Maki com a textura ideal do arroz
Reconhecimento de Marrocos sobre Saara Ocidental custa caro ao comércio da França
Morre a feminista e advogada Amelinha Teles, símbolo de resistência ao regime militar
LALIGA e MultiChoice coordenam fiscalização em 50 países contra pirataria
Vestuário em países islâmicos: normas de etiqueta e riscos de sanções legais
EUA mudam regra de atrasos de voos e reduzem assistência a passageiros
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.