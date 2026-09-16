Jordânia altera logística de voos diretos para turistas russos em Aqaba

A Jordânia altera a logística de acesso para turistas russos, focando no fluxo direto para Aqaba, única cidade portuária e centro turístico do país. A partir de 15 de novembro, a operação aérea entre Moscou e Aqaba passa a contar com dois voos diretos semanais.

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A operação é acompanhada por pacotes turísticos fechados. Uma estadia de uma semana em hotel 4 estrelas para duas pessoas custa 131,3 mil rublos. A entrada no país ocorre sem a necessidade de visto para cidadãos russos por até 30 dias (dentro de um período de 90 dias), conforme acordo vigente desde o verão de 2025. A única exigência é um passaporte com validade mínima de seis meses.

O período entre setembro e novembro é o mais indicado para a viagem devido às temperaturas:

Setembro: 36°C dia / 23°C noite (água: 28°C)

Outubro: 33°C dia / 22°C noite (água: 27°C)

Novembro: 27°C dia / 20°C noite (água: 26°C)

A infraestrutura de Aqaba combina praias de areia e seixos, com predominância de corais e fundo rochoso ao sul. O ponto turístico principal é o mergulho, com mais de 30 pontos de imersão, incluindo cânions submarinos e museus de técnica. Pela característica do fundo do mar, o uso de calçados específicos para entrar na água é necessário.

A cidade está localizada na junção de fronteiras entre Jordânia, Israel, Egito e Arábia Saudita. A estrutura urbana oferece as ruínas da cidade antiga de Ayla, o museu arqueológico no forte mameluco e a orla com vista para Eilat (Israel).

A logística regional permite deslocamentos para fora da cidade: a reserva de Wadi Rum fica a 65 km de Aqaba, e a cidade de Petra, capital do reino Nabateu esculpida em rochas há mais de 2.300 anos, também integra o roteiro.