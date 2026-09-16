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EUA mudam regra de atrasos de voos e reduzem assistência a passageiros

Turismo

A partir de 19 de outubro, entra em vigor nos Estados Unidos uma mudança no sistema de relatórios das companhias aéreas sobre atrasos e cancelamentos de voos. O Departamento de Transportes dos EUA (DOT) criou uma nova categoria de eventos que deixam de ser considerados responsabilidade da transportadora. Na prática, isso altera quem paga a alimentação e a hospedagem do passageiro durante a espera no aeroporto.

Зал ожидания в аэропорту
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зал ожидания в аэропорту

A nova regra, baseada na lei FAA Reauthorization Act 2024, retira dez tipos de atrasos da coluna de responsabilidade das empresas. A lista inclui casos de força maior, como cinzas vulcânicas, fechamento de aeroportos por ventos fortes e ataques cibernéticos. No entanto, o ponto central é a inclusão da "manutenção técnica não planejada, que não pode ser adiada ou que deve ser realizada antes da decolagem" como um evento fora do controle da companhia.

Para o viajante, isso reduz a probabilidade de receber assistência. No portal de atendimento do DOT, a maioria das grandes transportadoras americanas se compromete a oferecer alimentação em atrasos a partir de três horas e hotel com traslado em esperas mais longas. O problema é que esses compromissos valem apenas quando o atraso ocorre por "culpa da companhia". Com a nova definição, as empresas podem classificar falhas técnicas como "manutenção não planejada" para negar vouchers de comida e hotel.

Essa mudança distancia os EUA da prática adotada na União Europeia. No bloco europeu, conforme decisão do Tribunal Europeu no caso Wallentin-Hermann contra Alitalia, problemas técnicos decorrentes de falhas na manutenção não são considerados "circunstâncias extraordinárias". Assim, voos que partem de aeroportos da UE mantêm o direito a compensação em casos de falhas técnicas, enquanto nos EUA esses incidentes podem agora ser equiparados a desastres naturais, como a erupção de um vulcão.

O que muda na prática:

  • Data: Regra válida a partir de 19 de outubro.
  • Impacto: Menos atrasos darão direito a compensações e comodidades pagas pela empresa.
  • Procedimento: Em caso de atraso técnico, o passageiro deve exigir a justificativa exata do motivo via aplicativo ou com a equipe no aeroporto. Caso a empresa negue o hotel citando a nova categoria, é importante registrar a recusa para posterior contestação ou acionamento do seguro viagem.

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Author`s name Petr Ermilin
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