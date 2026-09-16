Vestuário em países islâmicos: normas de etiqueta e riscos de sanções legais

O traje escolhido para uma viagem pode determinar a diferença entre um passeio tranquilo e problemas graves, como multas ou deportação. Embora zonas turísticas costumem ser mais flexíveis, a visita a templos ou regiões conservadoras exige um guarda-roupa planejado.

Photo: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иранские женщины

Irã: lenços e mangas longas

No Irã, as normas de etiqueta islâmica são rigorosas. Mulheres devem usar roupas com mangas longas que cubram os pulsos e calças ou saias que cheguem aos tornozelos. O uso de jeans ajustados é permitido, desde que acompanhado de uma túnica longa. O item indispensável é o lenço (rusari); bonés ou capuzes não substituem essa exigência. Já para os calçados, a regra é mais branda: sandálias e chinelos são permitidos.

"No Irã, há uma divisão de gênero nas áreas de lazer. Praias públicas seguem o dress code rigoroso, mas existem praias femininas exclusivas onde as regras são mais leves e é permitido, inclusive, tomar sol sem a parte superior do biquíni, o que é proibido no restante do país", explica Irina Sokolova, gerente de turismo internacional.

Para os homens, é proibido o uso de shorts e regatas. A recomendação são calças clássicas e camisas ou camisetas de manga curta que cubram os ombros.

Arábia Saudita: roupas largas e conduta pública

No reino, roupas coladas são proibidas para ambos os sexos. Mulheres devem optar por cortes soltos que cubram braços e pernas, com a barra da saia ou vestido abaixo do joelho. O lenço é obrigatório em mesquitas e bairros religiosos. Além do vestuário, a "polícia dos costumes" monitora a conduta pública: demonstrações de afeto, como beijos e abraços, podem resultar em problemas com as autoridades.

Emirados Árabes Unidos: Dubai vs. Sharjah

As exigências variam conforme o emirado. Em Dubai, shorts e saias curtas são aceitos em hotéis e shoppings. Já em Sharjah, as regras são rígidas: ombros ou joelhos expostos podem levar à expulsão de locais públicos.

"Muitos turistas acreditam que a liberalidade de Dubai se aplica a todo o país. Em emirados conservadores, como Sharjah, homens não devem circular com o torso nu ou shorts esportivos curtos fora da zona de praia, pois isso é visto como uma violação grave de etiqueta", afirma o operador turístico Maxim Lanin.

Cáucaso Norte: Chechênia e Daguestão

Na Chechênia, recomenda-se que mulheres evitem minissaias, shorts e decotes profundos; a cobertura da cabeça é exigida apenas em mesquitas. Homens não devem usar shorts ou regatas, mesmo no calor. No Daguestão, o Ministério do Turismo publicou em 2023 uma norma proibindo roupas abertas ou justas em áreas urbanas.

Regras implícitas e sanções

Em países como Turquia (fora das áreas de resort), Egito, Tunísia e Marrocos, a lei pode não proibir roupas curtas, mas a tradição torna o traje inadequado. Roupas provocantes podem gerar agressividade ou descaso no atendimento.

"A segurança do turista depende da sua capacidade de se adaptar ao ambiente local. Em alguns países islâmicos, tatuagens ou piercings visíveis podem causar a recusa de entrada na fronteira ou a exigência de que sejam cobertos por curativos ou roupas durante toda a estadia", alerta Roman Larin, especialista em segurança turística.

Erro Comum Solução Entrar em mesquitas sem lenço Levar sempre um echarpe leve na bolsa. Usar shorts em cidades do Cáucaso Substituir por calças de linho leves. Exibir tatuagens no Irã Usar mangas longas para evitar atenção policial. Biquíni fora da praia Usar canga ou túnica ao ir para cafés ou quartos.

Perguntas Frequentes

Como planejar o guarda-roupa para países muçulmanos?

Priorize tecidos naturais (linho, algodão) e cortes largos. A regra básica é manter ombros e joelhos cobertos.

Quais os erros mais comuns na Chechênia?

Homens usando shorts e mulheres usando roupas transparentes. Tais escolhas são interpretadas como ofensa às tradições locais.

Como evitar problemas com a polícia nos Emirados Árabes?

Verifique as regras do emirado específico. Em Sharjah ou Ajman, as normas são mais rígidas que no centro de Dubai.

É possível ser deportado por causa da roupa?

Sim. Na Arábia Saudita e no Irã, a violação sistemática das normas de vestimenta ou comportamento provocativo pode levar ao cancelamento do visto e à expulsão do país, com possível proibição de retorno.