Embalagens originais de remédios são obrigatórias para evitar retenção em voos

Montar a farmácia de viagem exige atenção aos detalhes para evitar problemas na inspeção de segurança ou complicações alfandegárias. O ponto principal é a separação correta entre o que deve ficar à mão e o que deve ir no despacho.

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Remédios na bagagem de mão

Leve na cabine apenas o essencial para uso imediato: analgésicos, remédios para enjoo, gotas nasais ou medicamentos vitais prescritos. O estoque principal deve ir na mala despachada. Para voos internos na Rússia, comprimidos, cápsulas e pós não possuem limite de peso ou quantidade.

A comissária de bordo da aviação civil Anna Volkova alerta que transferir comprimidos para organizadores de viagem antes do controle é um erro. A segurança precisa identificar o fármaco, por isso a embalagem original é obrigatória. Para economizar espaço, a recomendação é cortar os blísters mantendo o nome do remédio visível.

Em voos internacionais, o limite é mais rigoroso: sem declaração, é permitido levar no máximo cinco embalagens de um mesmo medicamento por pessoa. Quantidades maiores podem ser interpretadas como carga comercial ou exigir comprovação documental.

Líquidos, sprays e volumes

Xaropes, géis, pomadas e sprays são classificados como líquidos. O limite por frasco é de 100 ml. Se o recipiente tiver capacidade nominal de 200 ml, será descartado mesmo que esteja com pouco conteúdo. As exceções são alimentos infantis e remédios com prescrição médica.

Todos os líquidos devem caber em um único saco plástico transparente (zip-lock) de até 1 litro. Quanto aos aerossóis, são permitidos frascos de até 500 ml, com um volume total máximo de 2 litros por passageiro a bordo.

Receitas e exigências internacionais

Seringas, agulhas, canetas de insulina ou líquidos acima de 100 ml exigem atestado médico. O documento deve conter o diagnóstico, o nome genérico do fármaco e a posologia.

Roman Larin, especialista em segurança turística, ressalta que, para viagens internacionais, esse atestado deve ter tradução para o inglês e reconhecimento em cartório. Divergências entre os dados do passaporte e o laudo médico podem causar a apreensão dos itens ou até a deportação.

O que despachar obrigatoriamente

Itens de uso não imediato, como gaze, curativos e antissépticos em grandes volumes, devem ir na mala despachada. Termômetros de mercúrio são proibidos na cabine; eles devem ser despachados em estojo protetor. Na bagagem de mão, apenas modelos eletrônicos são aceitos.

Tipo de item / Erro Regra / Solução Líquidos > 100 ml sem receita Serão retidos. Use frascos menores ou leve a prescrição. Remédios em organizadores Dificulta a identificação. Mantenha nos blísters originais. Termômetro de mercúrio na mão Proibido na cabine. Use eletrônico ou despache. Psicotrópicos sem declaração Risco jurídico. Exige declaração e receita.

Controle alfandegário e substâncias proibidas

Medicamentos fortes, psicotrópicos ou narcóticos exigem a passagem pelo "corredor vermelho" para declaração obrigatória. A omissão desses itens é tratada como contrabando.

A gerente de turismo internacional Irina Sokolova observa que as regras variam por país. Nos Emirados Árabes, o Corvalol pode ser proibido devido ao fenobarbital; na Tailândia, a fiscalização é rigorosa com substâncias contendo efedrina. É indispensável conferir a lista de substâncias proibidas do destino antes do embarque.

Dúvidas frequentes

Seringas para diabéticos: Permitidas na mão com atestado médico ou receita. Caso contrário, devem ser despachadas.

Permitidas na mão com atestado médico ou receita. Caso contrário, devem ser despachadas. Declaração de analgésicos comuns: Remédios isentos de prescrição (como paracetamol) não precisam de declaração, desde que a quantidade seja condizente com o uso pessoal (geralmente até 5 embalagens).

Remédios isentos de prescrição (como paracetamol) não precisam de declaração, desde que a quantidade seja condizente com o uso pessoal (geralmente até 5 embalagens). Remédios refrigerados: É permitido o uso de bolsas térmicas. No entanto, o gel de bolsas de frio é considerado líquido, devendo respeitar os limites de volume ou ter justificativa médica.

É permitido o uso de bolsas térmicas. No entanto, o gel de bolsas de frio é considerado líquido, devendo respeitar os limites de volume ou ter justificativa médica. Inaladores eletrônicos/Vapes: Proibidos a bordo, mesmo que alegados como "terapêuticos". O uso ativa sensores e gera multas pesadas.