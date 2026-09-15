França, Itália e Portugal suspendem rigor no novo controle de entrada da UE

A União Europeia autorizou a França, Itália, Portugal, Alemanha e outros cinco países a suspenderem temporariamente a aplicação rigorosa dos protocolos do Sistema de Entrada e Saída (EES). A medida ocorre após o término do período de carência oficial, que venceu em 6 de setembro de 2026.

Photo: Wikimedia Commons by Zinneke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шенгенская зона

O EES entrou em vigor em 29 países do bloco em 10 de abril de 2026, substituindo os carimbos nos passaportes de turistas de fora da UE. Inicialmente, os agentes de fronteira podiam desativar a coleta biométrica — digitais e foto do rosto — para evitar filas excessivas nos aeroportos. Esse prazo de flexibilidade expirou em setembro.

Agora, devido a falhas de software e queixas de companhias aéreas e da IATA, Bruxelas permitiu que alguns Estados adotem "flexibilizações informais". Na prática, esses países implementarão o controle rígido de forma mais lenta para evitar o colapso nas fronteiras. Não há uma data definida para que todos os países adotem o regime integral do EES.

A Espanha, principal destino de turistas britânicos, não entrou na lista de países com condições especiais. Isso significa que a verificação de documentos pode variar dependendo do país e até do terminal, como em diferentes aeroportos ou nas estações do Eurostar.

Para quem viaja, a consequência é a imprevisibilidade: em um ponto da fronteira, a biometria completa será exigida; em outro, o processo pode ser simplificado. Devido a esses problemas técnicos e à diferença de critérios entre os países, é recomendável reservar mais tempo para o controle de passaportes ao entrar na zona Schengen.

As dificuldades na implementação do EES também impactaram o cronograma do ETIAS (autorização eletrônica de viagem), que agora deve ser lançado apenas no final de 2026 ou em 2027.