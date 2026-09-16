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Hotéis na segunda linha da praia podem custar até 40% menos que os da primeira

Turismo

Escolher a hospedagem apenas por fotos bonitas em sites de reserva pode transformar a viagem em um problema. Muitas vezes, a frustração ao chegar no destino não é culpa do serviço, mas de detalhes técnicos e regras internas que o viajante ignorou durante a reserva.

Иордания, отель
Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Иордания, отель

Restrições de público e categorias

O primeiro filtro deve ser a finalidade do hotel. Algumas categorias excluem grupos específicos: hotéis "Adults Only" não aceitam famílias com crianças. Além disso, em certas regiões, como em alguns resorts da Turquia, existem normas internas que proíbem a acomodação de homens solteiros no mesmo quarto.

Elena Gumina, especialista em serviço hoteleiro, alerta que a política Pet-friendly também deve ser checada nos agregadores. Para quem tem alergias, a presença de animais em áreas comuns ou quartos vizinhos pode causar problemas de saúde.

Infraestrutura e localização

A idade do prédio e a data da última reforma são pontos decisivos. Interiores desgastados e redes hidráulicas ou elétricas antigas podem comprometer a estadia mesmo em hotéis de cinco estrelas. A localização também exige análise: o centro urbano é ideal para quem busca vida noturna, mas inadequado para quem prioriza o silêncio.

Hospedagens na primeira linha da praia podem trazer ruídos constantes de ondas e música de calçadões. Optar pela segunda ou terceira linha costuma garantir mais tranquilidade e reduzir custos. Preços excessivamente baixos também servem de alerta, pois geralmente indicam bairros perigosos ou problemas de logística no entorno.

Acessibilidade e equipamentos

Para quem viaja com carrinhos de bebê ou possui mobilidade reduzida, a arquitetura é fundamental. É preciso confirmar a existência de elevadores e a ausência de degraus em áreas como refeitórios. Em prédios antigos sem elevador, a única solução é solicitar quartos no térreo.

Vitaliy Kuzmin, gerente de hotel, destaca a importância de conferir a metragem do quarto e os itens inclusos. Wi-Fi, geladeira e chaleira são detalhes que impactam diretamente o conforto, especialmente em viagens longas para destinos como a Ásia.

Check-in e documentação

O horário de chegada é um ponto crítico para quem desembarca em voos noturnos. Apartamentos e hotéis pequenos que não possuem recepção 24 horas podem não realizar a entrada após a meia-noite. Além disso, sistemas automatizados podem marcar a reserva como "no-show" (não comparecimento) se o hóspede não chegar até as 00:00, sendo necessário avisar a administração com antecedência.

A agente de viagens Anastasia Krylova ressalta que o viajante deve verificar se o hotel emite a documentação fiscal ou comprovantes de hospedagem no formato exigido por empresas para reembolso ou por consulados em processos de visto.

Risco / Erro Solução
Barulho de clubes ou do mar Escolher 2ª ou 3ª linha da praia ou bairros residenciais.
Perda da reserva no check-in tardio Enviar e-mail ao hotel informando o horário exato de chegada.
Falta de acessibilidade (escadas) Solicitar quarto no térreo ou confirmar a existência de elevador.
Fotos enganosas Verificar data de reforma e buscar fotos reais de hóspedes em mapas.

Dúvidas frequentes

Como saber se as avaliações são reais?
Compare informações em diferentes plataformas, como agregadores, mapas e fóruns. Um volume alto de elogios idênticos publicados em curto intervalo sugere avaliações pagas. Priorize relatos detalhados que descrevam problemas específicos.

O que fazer em caso de atraso no voo?
Entre em contato imediato com o hotel via telefone ou mensagens. Sem o aviso, o quarto pode ser cancelado e revendido, especialmente em épocas de alta temporada.

Como checar o estado real do quarto?
Observe a data da última renovação. Se o hotel tem mais de 10 anos sem reformas, o risco de móveis e encanamentos desgastados é alto. Verifique fotos de turistas postadas nos últimos três meses no Google Maps ou TripAdvisor.

Vale a pena ficar fora da primeira linha?
Sim. Hotéis na segunda ou terceira linha geralmente custam entre 20% e 40% menos, mantendo o mesmo nível de serviço e evitando o barulho de cafés e multidões. Verifique apenas se o hotel oferece traslado gratuito para a praia.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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