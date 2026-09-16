Banco Mundial apoia projecto de turismo focado no sector privado em Moçambique

O Governo de Moçambique e o Banco Mundial implementam a Missão de Identificação do Projecto de Turismo Sustentável para a Criação de Emprego (MozTurismo). A iniciativa, que decorre entre 14 e 24 de Setembro, visa converter os recursos naturais e culturais do país em fluxos de investimento e postos de trabalho.
Diferente de campanhas de promoção turística, o MozTurismo foca-se na vertente económica. O objectivo é transformar o potencial geográfico e cultural em oportunidades de negócio concretas, com o sector privado como eixo central da estratégia para a mobilização de capital e desenvolvimento de infraestruturas.
A estratégia pretende reduzir a dependência de potenciais teóricos, criando condições para que a actividade turística gere rendimento directo às populações. O projecto foca-se na criação de cadeias de fornecimento que integrem:
A aposta do Banco Mundial e do Governo moçambicano reside na capacidade do sector privado em liderar a criação de emprego e envolver empreendedores locais na cadeia de valor do turismo.
A actual missão de identificação procura mapear as áreas onde a conjugação de políticas públicas e investimento privado terá maior impacto. O intuito é transitar da fase de diagnóstico para a execução de projectos que atraiam capital e resultem em melhoria das condições de vida nas comunidades receptoras.
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