Banco Mundial apoia projecto de turismo focado no sector privado em Moçambique

Governo e Banco Mundial lançam Missão de Identificação para projecto de turismo sustentável

O Governo de Moçambique e o Banco Mundial implementam a Missão de Identificação do Projecto de Turismo Sustentável para a Criação de Emprego (MozTurismo). A iniciativa, que decorre entre 14 e 24 de Setembro, visa converter os recursos naturais e culturais do país em fluxos de investimento e postos de trabalho.

Photo: commons.wikimedia.org by Planet Labs, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гора Лико

Diferente de campanhas de promoção turística, o MozTurismo foca-se na vertente económica. O objectivo é transformar o potencial geográfico e cultural em oportunidades de negócio concretas, com o sector privado como eixo central da estratégia para a mobilização de capital e desenvolvimento de infraestruturas.

Foco no Sector Privado e Cadeias de Valor

A estratégia pretende reduzir a dependência de potenciais teóricos, criando condições para que a actividade turística gere rendimento directo às populações. O projecto foca-se na criação de cadeias de fornecimento que integrem:

Hotelaria e restauração;

Transportes e comércio;

Agricultura e artesanato local;

Serviços culturais.

A aposta do Banco Mundial e do Governo moçambicano reside na capacidade do sector privado em liderar a criação de emprego e envolver empreendedores locais na cadeia de valor do turismo.

Objectivos da Missão

A actual missão de identificação procura mapear as áreas onde a conjugação de políticas públicas e investimento privado terá maior impacto. O intuito é transitar da fase de diagnóstico para a execução de projectos que atraiam capital e resultem em melhoria das condições de vida nas comunidades receptoras.