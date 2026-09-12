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Novos resorts nas Maldivas: o que muda para quem busca isolamento total

Turismo

As Maldivas planejam a construção de 10 novos resorts a partir de novembro de 2026. O projeto do presidente Mohamed Muizzu visa expandir a rede hoteleira do arquipélago e descentralizar o fluxo de turistas, reduzindo a pressão sobre os atóis centrais e oferecendo novas opções de isolamento para os viajantes.

Мальдивы
Photo: web.archive.org by romaneau, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мальдивы

A estratégia do governo prevê a definição dos terrenos já nesta semana, permitindo que as obras coincidam com o início da alta temporada. Para o turista, isso significa a chegada de hotéis com padrões ecológicos modernos, embora a expansão da oferta exija a manutenção da qualidade do serviço para preservar o status de destino exclusivo das ilhas.

Um ponto central da iniciativa é a inclusão social: o governo emitirá ações dos novos resorts para que os cidadãos maldivos se tornem coproprietários. O objetivo é distribuir a renda do turismo e garantir que a população local receba dividendos em moeda estrangeira, o que, na teoria, deve elevar a hospitalidade e o engajamento do pessoal local com o sucesso dos empreendimentos.

No mercado, a abertura de novas vagas pode estabilizar os preços em datas críticas, como as festas de fim de ano, evitando a escassez de quartos. No entanto, analistas alertam que a necessidade de pagar dividendos aos acionistas locais pode refletir um aumento no custo final das diárias.

Quem planeja visitar os novos resorts deve ter cautela no primeiro ano de operação, período em que falhas logísticas em transferências e ajustes de equipe são comuns em hotéis recém-inaugurados.

Além da infraestrutura, o viajante deve estar atento às normas alfandegárias rigorosas. As Maldivas intensificaram a fiscalização sobre a importação de tabaco, com regras rígidas para cigarros e proibição de vapes, sujeitos a multas e apreensão.

Para quem busca alternativas mais acessíveis na região, destinos como Sri Lanka e Vietnã continuam sendo opções viáveis, especialmente para viagens em setembro, apresentando custos de hospedagem inferiores.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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