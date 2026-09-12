Caribe Ocidental: a escolha do porto que muda a experiência do cruzeiro

Um cruzeiro pelo Caribe Ocidental oferece roteiros variados, mas a experiência depende diretamente da escolha das atividades em cada porto para evitar as armadilhas das zonas puramente turísticas e comerciais.
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Большая голубая дыра в Белизе
México: mergulho e arqueologia
Cosumel Destino central para quem busca vida marinha, com águas transparentes e redes de mergulho que exploram cavernas e túneis.
Atividades: Snorkeling, passeios de jipe até ruínas maias e degustação de tequila.
Logística: O porto possui três terminais. Quem desembarca em Punta Langosta chega ao centro a pé em 5 minutos; nos demais, é necessário usar táxi ou shuttle.
Costa Maya Equilibra praias e história. O porto dá acesso à vila de Mahahual e às reservas biosféricas de Sian Ka'an e Banco Chinchorro.
Atividades: Observação de jaguares e macacos nas selvas ou visita às pirâmides de Kohunlich e Chalchun Xam.
Dica: Contratar taxistas locais para ir a Mahahual costuma ser mais barato que as excursões em grupo.
Progreso Caracteriza-se por um píer de 6,4 km. Como o navio atraca longe da costa, o transporte até o terminal é feito obrigatoriamente por shuttle.
Atividades: Passeio pela orla El Malecon e visita a Mérida, cidade conhecida por sua arquitetura colonial.
Atenção: O desembarque pode ser lento quando vários navios chegam simultaneamente.
Jamaica: natureza e cultura
As paradas variam conforme o porte do navio, dividindo-se entre três pontos principais:
Ocho Rios: Foco em aventura, com destaque para a subida na cachoeira Dunn's River (180 metros) e a compra do café Blue Mountain.
Montego Bay: Perfil de resort, ideal para praias de areia branca ou rafting no rio Martha Brae.
Falmouth: Porto utilizado por navios gigantes (classe Oasis). É o ponto de partida para visitar a lagoa luminescente Glistening Waters.
Ilhas Exóticas: Cayman, Belize e Honduras
Grand Cayman É um porto de tender, ou seja, o navio permanece ancorado ao largo e os passageiros chegam à terra via lanchas, o que torna o desembarque mais demorado.
Atividades: Snorkeling com arraias em Stingray City ou visita a "Hell", região de rochas calcárias negras.
Roatán (Honduras) Referência mundial para mergulhadores devido ao seu sistema de recifes.
Atividades: Observação de preguiças e iguanas ou passeio de táxi aquático até as casas coloridas de Ocraj.
Logística: Em Mahogany Bay, há um teleférico que leva os turistas até a praia.
Belize City Principal porta de entrada para expedições na selva e para quem deseja visitar o Blue Hole, a cratera submarina de 300 metros de largura.
Estados Unidos: Key West (Flórida)
O ponto mais ao sul dos EUA possui ritmo lento, casas em tons pastéis e atmosfera de cidade antiga.
Atividades: Visita à casa de Ernest Hemingway, passeio pela Duval Street e prova da torta tradicional Key Lime.
Logística: A cidade é compacta; do Pier B ou Mallory Square ao centro, o trajeto é feito facilmente a pé.