Caribe Ocidental: a escolha do porto que muda a experiência do cruzeiro

Um cruzeiro pelo Caribe Ocidental oferece roteiros variados, mas a experiência depende diretamente da escolha das atividades em cada porto para evitar as armadilhas das zonas puramente turísticas e comerciais.

Photo: wikimedia.org by noname Большая голубая дыра в Белизе

México: mergulho e arqueologia

Cosumel

Destino central para quem busca vida marinha, com águas transparentes e redes de mergulho que exploram cavernas e túneis.

Atividades: Snorkeling, passeios de jipe até ruínas maias e degustação de tequila.

Snorkeling, passeios de jipe até ruínas maias e degustação de tequila. Logística: O porto possui três terminais. Quem desembarca em Punta Langosta chega ao centro a pé em 5 minutos; nos demais, é necessário usar táxi ou shuttle.

Costa Maya

Equilibra praias e história. O porto dá acesso à vila de Mahahual e às reservas biosféricas de Sian Ka'an e Banco Chinchorro.

Atividades: Observação de jaguares e macacos nas selvas ou visita às pirâmides de Kohunlich e Chalchun Xam.

Observação de jaguares e macacos nas selvas ou visita às pirâmides de Kohunlich e Chalchun Xam. Dica: Contratar taxistas locais para ir a Mahahual costuma ser mais barato que as excursões em grupo.

Progreso

Caracteriza-se por um píer de 6,4 km. Como o navio atraca longe da costa, o transporte até o terminal é feito obrigatoriamente por shuttle.

Atividades: Passeio pela orla El Malecon e visita a Mérida, cidade conhecida por sua arquitetura colonial.

Passeio pela orla El Malecon e visita a Mérida, cidade conhecida por sua arquitetura colonial. Atenção: O desembarque pode ser lento quando vários navios chegam simultaneamente.

Jamaica: natureza e cultura

As paradas variam conforme o porte do navio, dividindo-se entre três pontos principais:

Ocho Rios: Foco em aventura, com destaque para a subida na cachoeira Dunn's River (180 metros) e a compra do café Blue Mountain.

Foco em aventura, com destaque para a subida na cachoeira Dunn's River (180 metros) e a compra do café Blue Mountain. Montego Bay: Perfil de resort, ideal para praias de areia branca ou rafting no rio Martha Brae.

Perfil de resort, ideal para praias de areia branca ou rafting no rio Martha Brae. Falmouth: Porto utilizado por navios gigantes (classe Oasis). É o ponto de partida para visitar a lagoa luminescente Glistening Waters.

Ilhas Exóticas: Cayman, Belize e Honduras

Grand Cayman

É um porto de tender, ou seja, o navio permanece ancorado ao largo e os passageiros chegam à terra via lanchas, o que torna o desembarque mais demorado.

Atividades: Snorkeling com arraias em Stingray City ou visita a "Hell", região de rochas calcárias negras.

Roatán (Honduras)

Referência mundial para mergulhadores devido ao seu sistema de recifes.

Atividades: Observação de preguiças e iguanas ou passeio de táxi aquático até as casas coloridas de Ocraj.

Observação de preguiças e iguanas ou passeio de táxi aquático até as casas coloridas de Ocraj. Logística: Em Mahogany Bay, há um teleférico que leva os turistas até a praia.

Belize City

Principal porta de entrada para expedições na selva e para quem deseja visitar o Blue Hole, a cratera submarina de 300 metros de largura.

Estados Unidos: Key West (Flórida)

O ponto mais ao sul dos EUA possui ritmo lento, casas em tons pastéis e atmosfera de cidade antiga.

Atividades: Visita à casa de Ernest Hemingway, passeio pela Duval Street e prova da torta tradicional Key Lime.

Visita à casa de Ernest Hemingway, passeio pela Duval Street e prova da torta tradicional Key Lime. Logística: A cidade é compacta; do Pier B ou Mallory Square ao centro, o trajeto é feito facilmente a pé.