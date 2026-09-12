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Caribe Ocidental: a escolha do porto que muda a experiência do cruzeiro

Turismo

Um cruzeiro pelo Caribe Ocidental oferece roteiros variados, mas a experiência depende diretamente da escolha das atividades em cada porto para evitar as armadilhas das zonas puramente turísticas e comerciais.

Большая голубая дыра в Белизе
Photo: wikimedia.org by noname
Большая голубая дыра в Белизе

México: mergulho e arqueologia

Cosumel
Destino central para quem busca vida marinha, com águas transparentes e redes de mergulho que exploram cavernas e túneis.

  • Atividades: Snorkeling, passeios de jipe até ruínas maias e degustação de tequila.
  • Logística: O porto possui três terminais. Quem desembarca em Punta Langosta chega ao centro a pé em 5 minutos; nos demais, é necessário usar táxi ou shuttle.

Costa Maya
Equilibra praias e história. O porto dá acesso à vila de Mahahual e às reservas biosféricas de Sian Ka'an e Banco Chinchorro.

  • Atividades: Observação de jaguares e macacos nas selvas ou visita às pirâmides de Kohunlich e Chalchun Xam.
  • Dica: Contratar taxistas locais para ir a Mahahual costuma ser mais barato que as excursões em grupo.

Progreso
Caracteriza-se por um píer de 6,4 km. Como o navio atraca longe da costa, o transporte até o terminal é feito obrigatoriamente por shuttle.

  • Atividades: Passeio pela orla El Malecon e visita a Mérida, cidade conhecida por sua arquitetura colonial.
  • Atenção: O desembarque pode ser lento quando vários navios chegam simultaneamente.

Jamaica: natureza e cultura

As paradas variam conforme o porte do navio, dividindo-se entre três pontos principais:

  • Ocho Rios: Foco em aventura, com destaque para a subida na cachoeira Dunn's River (180 metros) e a compra do café Blue Mountain.
  • Montego Bay: Perfil de resort, ideal para praias de areia branca ou rafting no rio Martha Brae.
  • Falmouth: Porto utilizado por navios gigantes (classe Oasis). É o ponto de partida para visitar a lagoa luminescente Glistening Waters.

Ilhas Exóticas: Cayman, Belize e Honduras

Grand Cayman
É um porto de tender, ou seja, o navio permanece ancorado ao largo e os passageiros chegam à terra via lanchas, o que torna o desembarque mais demorado.

  • Atividades: Snorkeling com arraias em Stingray City ou visita a "Hell", região de rochas calcárias negras.

Roatán (Honduras)
Referência mundial para mergulhadores devido ao seu sistema de recifes.

  • Atividades: Observação de preguiças e iguanas ou passeio de táxi aquático até as casas coloridas de Ocraj.
  • Logística: Em Mahogany Bay, há um teleférico que leva os turistas até a praia.

Belize City
Principal porta de entrada para expedições na selva e para quem deseja visitar o Blue Hole, a cratera submarina de 300 metros de largura.

Estados Unidos: Key West (Flórida)

O ponto mais ao sul dos EUA possui ritmo lento, casas em tons pastéis e atmosfera de cidade antiga.

  • Atividades: Visita à casa de Ernest Hemingway, passeio pela Duval Street e prova da torta tradicional Key Lime.
  • Logística: A cidade é compacta; do Pier B ou Mallory Square ao centro, o trajeto é feito facilmente a pé.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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