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Galveston estreia navio com Veracruz no roteiro — o porto mais antigo do México

Turismo

A partir de outubro de 2027, o porto de Galveston, no Texas, recebe o Beachcomber, o novo navio da Margaritaville at Sea. O diferencial da operação é a inclusão de Veracruz, o porto mais antigo do México, destino raramente visitado por cruzeiros que partem do Texas.

Остров Исла Мухерес, Мексика
Photo: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров Исла Мухерес, Мексика

Veracruz e o roteiro "Mexico Trio"

A parada em Veracruz integra o itinerário "Mexico Trio", que também inclui Cozumel e Progresso. A data de maior destaque para este trajeto é 14 de janeiro de 2028. Diferente de outros destinos caribenhos, o atrativo de Veracruz é histórico e cultural, com destaque para as catedrais antigas, museus e o Acuario de Veracruz, que abriga mais de 250 espécies marinhas.

Logística e Destinos

O navio tem capacidade para 2.716 passageiros e operará cruzeiros de 4 a 7 noites. Além do México, as rotas abrangem Aruba, Key West, Curaçao, Ilhas Cayman, Jamaica, Belize e Bahamas.

O cronograma inicia em 4 de outubro de 2027 com o tour "Cozumel Express" (4 noites). Antes de chegar ao Texas, o Beachcomber operará em Miami por nove meses, com estreia em janeiro de 2027.

Estrutura do Navio

O Beachcomber (anteriormente Costa Fortuna) foi reformulado para focar em entretenimento e lazer. A infraestrutura inclui:

  • Área 5 o'Clock Somewhere: Complexo de piscinas na popa que se estende por quatro decks.
  • Espaço Musical: A plataforma Same Boat, no 5º deck, projetada pelo músico Zack Brown, focada em som de alta qualidade e estilo country.
  • Gastronomia: 17 restaurantes e 12 bares, incluindo o Daiquiri Shack e o bar especializado em margaritas.

A operação em Galveston reduz a necessidade de deslocamentos longos até a Flórida para viajantes do centro dos Estados Unidos. O perfil do navio é casual, sem exigências de traje formal e com foco em música ao vivo. Vale notar que os pacotes de bebidas e festas do estilo "Margaritaville" geralmente possuem custos adicionais à tarifa básica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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