A partir de outubro de 2027, o porto de Galveston, no Texas, recebe o Beachcomber, o novo navio da Margaritaville at Sea. O diferencial da operação é a inclusão de Veracruz, o porto mais antigo do México, destino raramente visitado por cruzeiros que partem do Texas.
A parada em Veracruz integra o itinerário "Mexico Trio", que também inclui Cozumel e Progresso. A data de maior destaque para este trajeto é 14 de janeiro de 2028. Diferente de outros destinos caribenhos, o atrativo de Veracruz é histórico e cultural, com destaque para as catedrais antigas, museus e o Acuario de Veracruz, que abriga mais de 250 espécies marinhas.
O navio tem capacidade para 2.716 passageiros e operará cruzeiros de 4 a 7 noites. Além do México, as rotas abrangem Aruba, Key West, Curaçao, Ilhas Cayman, Jamaica, Belize e Bahamas.
O cronograma inicia em 4 de outubro de 2027 com o tour "Cozumel Express" (4 noites). Antes de chegar ao Texas, o Beachcomber operará em Miami por nove meses, com estreia em janeiro de 2027.
O Beachcomber (anteriormente Costa Fortuna) foi reformulado para focar em entretenimento e lazer. A infraestrutura inclui:
A operação em Galveston reduz a necessidade de deslocamentos longos até a Flórida para viajantes do centro dos Estados Unidos. O perfil do navio é casual, sem exigências de traje formal e com foco em música ao vivo. Vale notar que os pacotes de bebidas e festas do estilo "Margaritaville" geralmente possuem custos adicionais à tarifa básica.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.