Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Marrocos: a alternativa aos resorts convencionais com brisa do Atlântico

Turismo

Marrocos deixou de ser um destino exótico de difícil acesso. Com a chegada de voos diretos, o reino tornou-se uma alternativa viável aos resorts convencionais, combinando a brisa do Atlântico, arquitetura singular e gastronomia de alto nível, sem a burocracia de vistos.

Агадир, Марокко
Photo: Wikimedia Commons by Mouaaad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агадир, Марокко

Logística e Entrada

A expansão do turismo no país é impulsionada pela Royal Air Maroc. Atualmente, há voos diários saindo de Moscou, com passagens a partir de 27.500 rublos (ida e volta). A partir de 21 de janeiro de 2026, a companhia conectará Marrocos a São Petersburgo com três voos semanais operados por Boeing 737-800.

Para entrar no país, cidadãos russos não precisam de visto, bastando um passaporte com validade mínima de três meses após a data de saída. O período de permanência permitido sem autorizações adicionais é de até 90 dias.

Casablanca: Cultura e Clima

Diferente de destinos de descanso passivo, Casablanca foca na imersão urbana, onde a herança francesa do art déco convive com arranha-céus modernos. O principal destaque é a Mesquita Hassan II, que possui o minarete mais alto da África, com 210 metros, e é um dos raros templos abertos a turistas de qualquer religião.

O clima na costa é moderado devido à influência do Oceano Atlântico, com temperaturas que raramente ultrapassam os 30°C no verão. No entanto, a água permanece fria mesmo na alta temporada. Embora a região seja ideal para o surfe, as ondas fortes podem dificultar o banho de crianças em águas rasas.

Gastronomia e Costumes

A culinária marroquina baseia-se no cozimento lento em tajines (utensílios de barro). O cuscuz é o prato tradicional das sextas-feiras, enquanto o chá de hortelã é o símbolo máximo da hospitalidade local.

Nos mercados (souks), a negociação é parte essencial da cultura. É comum e esperado que o comprador tente reduzir o preço inicial em pelo menos metade, transformando a compra em um diálogo social.

Orçamento e Hospedagem

Uma viagem organizada de forma independente pode custar entre 50 e 70 mil rublos por semana, incluindo voos. Para quem busca autenticidade e economia, a recomendação é trocar hotéis convencionais por riads — casas tradicionais com jardins internos —, onde as diárias variam de 7 a 20 mil rublos.

Para deslocamentos entre Casablanca, Marrakech e Essaouira, a opção mais eficiente são os trens da ONCF, conhecidos pela pontualidade.

Guia Rápido para o Viajante

  • Hospedagem: Priorize riads na Medina para economizar e vivenciar a atmosfera local, em vez de hotéis de redes globais.
  • Compras: Nunca aceite o primeiro preço nos mercados; a negociação pode baixar o valor em 2 ou 3 vezes.
  • Praias: O Atlântico é frio e agitado. Para famílias com crianças, prefira hotéis com piscinas.
  • Roteiro: Não fique apenas em uma cidade; use a rede ferroviária para visitar Marrakech e Essaouira.

Informações Úteis

Melhor época: De março a outubro, quando as temperaturas são agradáveis e a incidência de chuvas é mínima.

Segurança: O país é estável, mas recomenda-se atenção a batedores de carteira e "guias" insistentes em áreas turísticas. Para transporte interno, utilize trens oficiais e táxis licenciados.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Noite de 9 para 10 de setembro terá condições ideais para ver meteoros
Ciência
Noite de 9 para 10 de setembro terá condições ideais para ver meteoros
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Mulher
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Jardinagem
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Mais populares
Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais

Exploradores e pesquisadores documentaram ao longo das décadas encontros com espécimes de dimensões que testam os limites da biologia moderna em selvas.

Colômbia e Brasil revelaram monstros submersos: evidências físicas forçaram revisão de limites naturais
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
A relação entre a oscilação térmica e a durabilidade do esmalte
Kia Sportage seminovo: a escolha lógica para quem evita marcas chinesas
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Jardins verticais esquecidos: a planta que dominou fachadas forçou mudanças drásticas no paisagismo
Novo crossover BYD Ti 6 traz sensor LiDAR para navegação semi-autônoma
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
Do brilho transparente ao burgundy: as apostas cromáticas para os pés
últimos materiais
Maurício ou Seychelles? O detalhe que define a melhor escolha no Índico
Traição da farda no Porto: sentença inédita marcou o fim de atividades paralelas perigosas
Marrocos: a alternativa aos resorts convencionais com brisa do Atlântico
Benefícios para a agricultura e pescas: o confronto político revela números surpreendentes
Islândia rejeita União Europeia: controle da pesca decide futuro do país
Botânicos identificam a Thismia daemona em altitudes elevadas na Tailândia
Cientistas propõem usar a Terra como detector gigante de matéria escura
Glaciar Khumbu no Monte Everest: um fator humano inesperado derrete o gelo de forma acelerada
Ford entre a China e Washington: exigência de ruptura tecnológica gera impasse
Prancha nos cotovelos ou nas mãos: qual a diferença real nos resultados?
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.