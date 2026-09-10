Marrocos: a alternativa aos resorts convencionais com brisa do Atlântico

Marrocos deixou de ser um destino exótico de difícil acesso. Com a chegada de voos diretos, o reino tornou-se uma alternativa viável aos resorts convencionais, combinando a brisa do Atlântico, arquitetura singular e gastronomia de alto nível, sem a burocracia de vistos.

Photo: Wikimedia Commons by Mouaaad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агадир, Марокко

Logística e Entrada

A expansão do turismo no país é impulsionada pela Royal Air Maroc. Atualmente, há voos diários saindo de Moscou, com passagens a partir de 27.500 rublos (ida e volta). A partir de 21 de janeiro de 2026, a companhia conectará Marrocos a São Petersburgo com três voos semanais operados por Boeing 737-800.

Para entrar no país, cidadãos russos não precisam de visto, bastando um passaporte com validade mínima de três meses após a data de saída. O período de permanência permitido sem autorizações adicionais é de até 90 dias.

Casablanca: Cultura e Clima

Diferente de destinos de descanso passivo, Casablanca foca na imersão urbana, onde a herança francesa do art déco convive com arranha-céus modernos. O principal destaque é a Mesquita Hassan II, que possui o minarete mais alto da África, com 210 metros, e é um dos raros templos abertos a turistas de qualquer religião.

O clima na costa é moderado devido à influência do Oceano Atlântico, com temperaturas que raramente ultrapassam os 30°C no verão. No entanto, a água permanece fria mesmo na alta temporada. Embora a região seja ideal para o surfe, as ondas fortes podem dificultar o banho de crianças em águas rasas.

Gastronomia e Costumes

A culinária marroquina baseia-se no cozimento lento em tajines (utensílios de barro). O cuscuz é o prato tradicional das sextas-feiras, enquanto o chá de hortelã é o símbolo máximo da hospitalidade local.

Nos mercados (souks), a negociação é parte essencial da cultura. É comum e esperado que o comprador tente reduzir o preço inicial em pelo menos metade, transformando a compra em um diálogo social.

Orçamento e Hospedagem

Uma viagem organizada de forma independente pode custar entre 50 e 70 mil rublos por semana, incluindo voos. Para quem busca autenticidade e economia, a recomendação é trocar hotéis convencionais por riads — casas tradicionais com jardins internos —, onde as diárias variam de 7 a 20 mil rublos.

Para deslocamentos entre Casablanca, Marrakech e Essaouira, a opção mais eficiente são os trens da ONCF, conhecidos pela pontualidade.

Guia Rápido para o Viajante

Hospedagem: Priorize riads na Medina para economizar e vivenciar a atmosfera local, em vez de hotéis de redes globais.

Priorize riads na Medina para economizar e vivenciar a atmosfera local, em vez de hotéis de redes globais. Compras: Nunca aceite o primeiro preço nos mercados; a negociação pode baixar o valor em 2 ou 3 vezes.

Nunca aceite o primeiro preço nos mercados; a negociação pode baixar o valor em 2 ou 3 vezes. Praias: O Atlântico é frio e agitado. Para famílias com crianças, prefira hotéis com piscinas.

O Atlântico é frio e agitado. Para famílias com crianças, prefira hotéis com piscinas. Roteiro: Não fique apenas em uma cidade; use a rede ferroviária para visitar Marrakech e Essaouira.

Informações Úteis

Melhor época: De março a outubro, quando as temperaturas são agradáveis e a incidência de chuvas é mínima.

Segurança: O país é estável, mas recomenda-se atenção a batedores de carteira e "guias" insistentes em áreas turísticas. Para transporte interno, utilize trens oficiais e táxis licenciados.