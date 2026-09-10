Maurício ou Seychelles? O detalhe que define a melhor escolha no Índico

Planejar uma viagem para o Índico geralmente gera a dúvida entre Maurício e Seychelles. Embora vizinhos e com a mesma sazonalidade, os destinos oferecem experiências distintas. Uma alternativa eficiente é combinar ambos no mesmo roteiro.

Photo: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain Сейшельские острова

Seychelles: a estética da natureza

O arquipélago é focado no visual e no isolamento. O destaque são as praias de areia branca com rochas graníticas e selvas tropicais densas, ideal para quem busca silêncio e cenários naturais preservados.

Maurício: diversidade cultural e geográfica

O destino é mais dinâmico. Além do litoral, oferece montanhas, cachoeiras e parques nacionais. A cultura local reflete a mistura de influências africanas, asiáticas e europeias, visíveis na gastronomia e na arquitetura.

Logística e Praticidade

Para otimizar o trajeto, recomenda-se chegar por um país e retornar por outro, evitando voos redundantes. Existem voos diretos entre as duas localidades operados por companhias regionais. O fuso horário é reduzido e a comunicação é facilitada pelo uso do inglês e do francês.

Hospedagem por perfil

Famílias: Constance Belle Mare Plage (Maurício) e Constance Ephelia (Mahé, Seychelles).

Constance Belle Mare Plage (Maurício) e Constance Ephelia (Mahé, Seychelles). Perfil ativo: Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa (Maurício) e Savoy Seychelles Resort & Spa (Mahé).

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa (Maurício) e Savoy Seychelles Resort & Spa (Mahé). Luxo: No Maurício, The St. Regis Le Morne, Four Seasons ou One&Only Le Saint Géran. Nas Seychelles, Four Seasons ou Cheval Blanc.

Este itinerário permite dividir a viagem entre a contemplação das paisagens de Seychelles e a exploração cultural e natural de Maurício.