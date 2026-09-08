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Da Nang: a alternativa equilibrada ao caos do Sudeste Asiático

Turismo

Da Nang se consolidou como um dos destinos mais equilibrados do Sudeste Asiático, unindo infraestrutura urbana moderna e natureza preservada. Diferente de polos saturados como Phuket ou Nha Trang, a metrópole vietnamita mantém preços acessíveis de hospedagem e alimentação, mesmo em alta temporada.

Дананг, Вьетнам
Photo: commons.wikimedia.org by xiquinhosilva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дананг, Вьетнам

Praias e Natureza

As praias de My Khe e Non Nuoc são marcadas por areia clara e águas rasas, o que as torna seguras para famílias. Os ventos constantes favorecem a prática de surfe, e a orla permanece ativa para caminhadas mesmo nos meses de inverno, apesar da queda na temperatura da água.

Além do litoral, a cidade oferece as Montanhas de Mármore, que abrigam cavernas naturais e templos budistas. Para quem busca fauna silvestre, a Península de Son Tra é o local ideal para observar os raros macacos douc do Vietnã em seu habitat natural.

Pontos Turísticos e Logística

O principal atrativo é o complexo Ba Na Hills, onde fica a Golden Bridge. A ponte, sustentada por mãos gigantes de pedra, está a mais de 1.400 metros de altitude. A recomendação para evitar filas é chegar ao local no horário de abertura do teleférico.

A localização de Da Nang facilita a exploração do Centro do Vietnã. A cidade de Hoi An, famosa por seus canais e lanternes tradicionais, fica a apenas 30 minutos de distância. Já a antiga capital imperial, Hue, pode ser alcançada em cerca de uma hora e meia.

O transporte local é econômico. O uso de táxis ou veículos alugados permite visitar diversos sítios da UNESCO em uma única viagem. No entanto, é preciso cautela nas estradas de montanha durante a temporada de chuvas.

Clima e Estadia Prolongada

Da Nang não apresenta a humidade extrema ou o calor sufocante do sul do país, o que atrai viajantes que buscam passar a temporada de inverno na região. O custo de vida é inferior ao de Hanói ou Ho Chi Minh: pratos típicos como o Pho Bo e o café de coco têm preços baixos, enquanto a qualidade dos produtos em mercados e supermercados é alta.

A cidade dispõe de clínicas modernas, mas o seguro saúde é indispensável, já que o atendimento privado para estrangeiros sem apólice possui custos elevados.

Para quem planeja estadias longas entre novembro e janeiro, é recomendável verificar se a acomodação possui desumidificadores de ar ou sistemas de aquecimento, devido à queda de temperatura.

Guia Prático: Expectativa vs. Realidade

  • Clima: Ao contrário do senso comum, não faz calor o ano todo. No inverno, as temperaturas podem cair para 18°C; leve um casaco leve.
  • Gastronomia: Restaurantes na primeira linha da orla são mais caros. Cafés e restaurantes nas ruas paralelas costumam ser 2 a 3 vezes mais baratos.
  • Golden Bridge: A ponte não fica no centro urbano. O trajeto e a subida demandam ao menos 5 a 6 horas de planejamento.
  • Tempo de Visita: Dois dias são insuficientes. Para conhecer a cidade e os arredores (Hoi An, Hue e montanhas), reserve de 5 a 7 dias.

Informações Úteis

Quando ir: O período ideal é de março a agosto, com sol e mar calmo. De setembro a dezembro, há maior incidência de chuvas fortes e tufões.

Vistos: Brasileiros devem verificar as exigências atuais de visto para o Vietnã. Para estadias prolongadas, existe a opção do e-visa de 90 dias.

Transporte: Alugar motos é comum e o trânsito é menos caótico que em Hanói, mas é obrigatório possuir a carteira de habilitação internacional (categoria A) para a validade do seguro em caso de acidentes.

Aeroporto: Localizado dentro da área urbana. O trajeto de táxi até as praias de My Khe leva cerca de 15 a 20 minutos e custa entre 5 e 7 dólares.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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