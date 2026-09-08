Da Nang: a alternativa equilibrada ao caos do Sudeste Asiático

Da Nang se consolidou como um dos destinos mais equilibrados do Sudeste Asiático, unindo infraestrutura urbana moderna e natureza preservada. Diferente de polos saturados como Phuket ou Nha Trang, a metrópole vietnamita mantém preços acessíveis de hospedagem e alimentação, mesmo em alta temporada.
As praias de My Khe e Non Nuoc são marcadas por areia clara e águas rasas, o que as torna seguras para famílias. Os ventos constantes favorecem a prática de surfe, e a orla permanece ativa para caminhadas mesmo nos meses de inverno, apesar da queda na temperatura da água.
Além do litoral, a cidade oferece as Montanhas de Mármore, que abrigam cavernas naturais e templos budistas. Para quem busca fauna silvestre, a Península de Son Tra é o local ideal para observar os raros macacos douc do Vietnã em seu habitat natural.
O principal atrativo é o complexo Ba Na Hills, onde fica a Golden Bridge. A ponte, sustentada por mãos gigantes de pedra, está a mais de 1.400 metros de altitude. A recomendação para evitar filas é chegar ao local no horário de abertura do teleférico.
A localização de Da Nang facilita a exploração do Centro do Vietnã. A cidade de Hoi An, famosa por seus canais e lanternes tradicionais, fica a apenas 30 minutos de distância. Já a antiga capital imperial, Hue, pode ser alcançada em cerca de uma hora e meia.
O transporte local é econômico. O uso de táxis ou veículos alugados permite visitar diversos sítios da UNESCO em uma única viagem. No entanto, é preciso cautela nas estradas de montanha durante a temporada de chuvas.
Da Nang não apresenta a humidade extrema ou o calor sufocante do sul do país, o que atrai viajantes que buscam passar a temporada de inverno na região. O custo de vida é inferior ao de Hanói ou Ho Chi Minh: pratos típicos como o Pho Bo e o café de coco têm preços baixos, enquanto a qualidade dos produtos em mercados e supermercados é alta.
A cidade dispõe de clínicas modernas, mas o seguro saúde é indispensável, já que o atendimento privado para estrangeiros sem apólice possui custos elevados.
Para quem planeja estadias longas entre novembro e janeiro, é recomendável verificar se a acomodação possui desumidificadores de ar ou sistemas de aquecimento, devido à queda de temperatura.
Quando ir: O período ideal é de março a agosto, com sol e mar calmo. De setembro a dezembro, há maior incidência de chuvas fortes e tufões.
Vistos: Brasileiros devem verificar as exigências atuais de visto para o Vietnã. Para estadias prolongadas, existe a opção do e-visa de 90 dias.
Transporte: Alugar motos é comum e o trânsito é menos caótico que em Hanói, mas é obrigatório possuir a carteira de habilitação internacional (categoria A) para a validade do seguro em caso de acidentes.
Aeroporto: Localizado dentro da área urbana. O trajeto de táxi até as praias de My Khe leva cerca de 15 a 20 minutos e custa entre 5 e 7 dólares.
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