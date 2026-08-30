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Japão além de Tóquio: cidades menores para fugir das multidões

Turismo

As rotas turísticas convencionais do Japão costumam ser sinônimo de multidões e filas intermináveis. Enquanto a maioria dos viajantes se concentra no cruzamento de Shibuya, em Tóquio, ou nos templos de Quioto, a essência do país reside em cidades menores que preservam a atmosfera de eras passadas. Optar por destinos alternativos permite sentir o ritmo real da vida japonesa, longe do caos das metrópoles.

Монахи у храма
Photo: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Монахи у храма

Kanazawa: o refúgio de samurais e gueixas

Localizada na costa do Mar do Japão, Kanazawa é frequentemente comparada a Quioto, mas oferece muito mais tranquilidade. O diferencial da cidade é a preservação de seus bairros históricos, que sobreviveram intactos às destruições do século passado. No distrito de Higashi Chaya, ainda é possível encontrar casas de chá em atividade com a presença de gueixas.

O jardim Kenroku-en é considerado um dos padrões máximos da arte paisagística japonesa. Segundo Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, o local permite a contemplação da natureza sem a pressa e as filas típicas da capital.

Takayama: estética em madeira nos Alpes Japoneses

Situada nas montanhas, Takayama funciona como um museu a céu aberto. A arquitetura do período Edo permanece preservada devido ao isolamento da região. Nos mercados matinais ao longo do rio Miyagawa, destaca-se a carne de Hida, cuja qualidade compete com os cortes premium de Kobe.

O período ideal para a visita coincide com os festivais de primavera e outono. Nessas datas, enormes carroças esculpidas em madeira, adornadas com ouro e laca, desfilam pelas ruas estreitas, exibindo o artesanato tradicional da região.

Matsumoto: a Fortaleza do Corvo Negro

O destaque da cidade é o Castelo de Matsumoto, um dos cinco tesouros nacionais do Japão. A estrutura deve sua fama ao exterior pintado de preto. Diferente de muitas fortalezas modernas que são reconstruções em concreto, este é um edifício original, permitindo analisar a engenharia de defesa da época.

Para o operador turístico Maxim Lanin, Matsumoto é a base ideal para quem busca as montanhas. A região oferece fontes termais e hospedagens em ryokans tradicionais, focadas no descanso absoluto.

Beppu: o coração geotérmico de Kyushu

Em Beppu, o vapor emerge diretamente dos bueiros nas calçadas. A cidade é a segunda maior produtora de águas termais do mundo. A principal atração são os "Infernos de Beppu", lagos geotérmicos com cores vibrantes, como vermelho, azul leitoso e esmeralda. Devido às altas temperaturas, a observação é apenas visual.

A gastronomia local aproveita esse recurso: diversos alimentos, de vegetais a frutos do mar, são cozidos no vapor diretamente do solo em cestas especiais, preservando o sabor natural dos ingredientes.

Hakodate: panoramas do norte e culinária marinha

No sul de Hokkaido, Hakodate apresenta uma mistura singular de arquitetura japonesa e ocidental, reflexo de seu passado como porto aberto ao comércio externo. A vista noturna do Monte Hakodate é considerada uma das melhores do mundo, revelando a cidade iluminada entre duas baías.

O mercado matinal de Hakodate é o ponto central para quem busca a gastronomia de Hokkaido. Roman Belyakov, especialista em turismo gastronômico, destaca a qualidade dos caranguejos e do caviar locais, oferecendo uma experiência distinta dos restaurantes de Tóquio.

Vantagens de fugir do roteiro tradicional

Sair do eixo Tóquio-Osaka reduz custos e melhora a qualidade do serviço. Nas províncias, a hospedagem e a alimentação são mais baratas, e o atendimento ao turista é mais atento. A logística é menos estressante, sem a necessidade de reservas com semanas de antecedência ou o aperto nos vagões de trem lotados.

Comparativo: Metrópoles vs. Cidades Pequenas

  • Acesso: Filas extensas em pontos turísticos vs. acesso livre e tranquilidade para fotografar.
  • Hospedagem: Quartos pequenos e caros vs. ryokans espaçosos com preços acessíveis.
  • Gastronomia: Cardápios padronizados para turistas vs. pratos locais com produtos frescos.
  • Cultura: Contato superficial vs. interação direta com artesãos e residentes.

Guia prático para a região

Transporte e Idioma: As sinalizações nas estações são duplicadas em inglês. Para a navegação urbana, mapas digitais são precisos quanto aos horários de ônibus e trens.

Custos de deslocamento: O uso do JR Pass é a opção mais econômica para quem planeja visitar regiões distantes, como Hokkaido ou Kyushu, pois permite viagens ilimitadas em trens de alta velocidade.

Etiqueta local: A hospitalidade no interior é alta. Recomenda-se apenas seguir as regras básicas: retirar os sapatos ao entrar em residências e manter o silêncio em espaços públicos.

Melhor época: No inverno, Hokkaido e os Alpes são ideais para aproveitar as águas termais sob a neve. Primavera e outono são as épocas recomendadas para festivais e contemplação da natureza.

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Author`s name Petr Ermilin
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