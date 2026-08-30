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São Petersburgo além dos museus: as ruas que revelam a alma da cidade

Turismo

Explorar São Petersburgo apenas através de museus e palácios é ignorar a alma da cidade, que reside no ritmo de suas ruas. Para fugir do óbvio e das multidões, o segredo está em trocar as avenidas principais por becos silenciosos, construções de madeira e pátios internos que abrigam a cena artística contemporânea.

Дом Зингер
Photo: commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Onde ir: roteiros e atmosferas

Nevsky Prospekt: a porta de entrada
Com 4,5 km de extensão, começa na Estação Moskovsky e concentra os marcos arquitetônicos da cidade. Um ponto alto é a Loja Eliseyev, que mantém interiores do início do século passado e aromas clássicos de confeitaria. As calçadas próximas à Catedral de Kazan, feitas de granito finlandês, reforçam a imponência do trajeto. O desafio aqui é observar a ornamentação das fachadas, muitas vezes escondida por letreiros modernos.

Liteyny Prospekt: contrastes urbanos
Antiga zona industrial onde funcionava a fundição que nomeou a avenida, a região hoje mistura casarões imperiais e prédios soviéticos. Os antigos prédios de renda agora abrigam cafeterias modernas e pequenos negócios em seus porões, mostrando a adaptação da cidade ao uso contemporâneo sem apagar a história.

Rua Rubinsteina: gastronomia e vida noturna
Durante o dia, mantém um ar aristocrático e silencioso. À noite, transforma-se no epicentro de bares, cafés veganos e clubes de jazz em ambientes intimistas. Para quem prefere tranquilidade, a recomendação é visitá-la antes do meio-dia.

Prospekt Kamenoostrovsky: o refúgio do Art Nouveau
Ideal para quem busca silêncio e a elegância do estilo modernista. As fachadas são decoradas com vitrais e figuras de anjos. É uma área menos frequentada por turistas, ligada à história de grandes escritores e artistas.

Rua Vosstaniya: arte urbana
O contraste marca este local: grafites monumentais dividem espaço com a arquitetura rígida. É também um polo gastronômico, com lojas especializadas em queijos e cafés com menus alternativos.

Margem do Rio Moika: luxo e reflexos
Uma das vias mais sofisticadas, com a presença do Palácio Sheremetev e vistas para a Catedral de Santo Isaac. Com menos tráfego de carros, é perfeita para caminhadas lentas, especialmente à noite, quando a iluminação urbana reflete nas águas do canal.

Rua Rybatskaya: a vila na metrópole
Localizada na Ilha Krestovsky, esta rua preserva casas de madeira e vegetação abundante, lembrando um assentamento rural. Aos finais de semana, um mercado de produtos orgânicos reforça o clima acolhedor do lugar.

Prospekt Zagorodny: literatura e transportes
Famosa por abrigar a casa-museu de Dostoiévski e por ter sido o palco do primeiro bonde da cidade. A rua mantém um caráter cultural forte, com diversas bibliotecas, galerias e postes de iluminação antigos.

Rua Sadovaya: antiguidades e pátios ocultos
Conhecida por suas lojas de antiguidades e itens vintage. O maior valor da Sadovaya está nos pátios internos (os famosos "poços"), acessíveis por arcos, onde se encontram murais modernos e áreas de descanso isoladas do ruído.

Bolshaya Konyushennaya: o centro silencioso
Antiga sede das cavalariças imperiais, hoje é uma via de alamedas largas e árvores centenárias. Próxima ao Castelo Mikhailovsky, é um dos pontos mais calmos do centro histórico.

Guia prático para o viajante

Logística e Planejamento
Para otimizar o tempo, agrupe as ruas por proximidade geográfica. Nevsky, Moika e Bolshaya Konyushennaya podem ser percorridas a pé no mesmo dia. Para deslocamentos mais longos, como ir do centro ao Prospekt Kamenoostrovsky, o metrô e os trolebuses são as opções mais eficientes.

Vestuário e Clima
O vento é o principal fator: mesmo em dias ensolarados, a proximidade com o Rio Neva e os canais cria correntes de ar frias. É essencial usar roupas que protejam contra o vento e calçados confortáveis, já que a pavimentação de granito e paralelepípedos pode ser cansativa.

Segurança
Em áreas densamente povoadas, como a Nevsky ou a Rubinsteina, recomenda-se atenção redobrada com pertences pessoais e cautela com animadores de rua.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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