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Da Nang ou Tailândia? O destino vietnamita que evita multidões e custos altos

Turismo

Da Nang surge como uma alternativa estratégica aos resorts lotados da Tailândia. A cidade vietnamita une a areia branca das praias de My Khe e Non Nuoc ao silêncio de selvas preservadas, mantendo custos acessíveis para o viajante.

Дананг
Photo: commons.wikimedia.org by Alexkom000, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дананг

O destino equilibra a modernidade dos arranha-céus com monumentos da UNESCO. Comparada a ilhas populares ou ao Laos, Da Nang evita aglomerações excessivas e calor extremo, oferecendo segurança e serviços de alto padrão.

Praias e natureza

A orla da cidade estende-se por quilômetros, garantindo espaço mesmo na alta temporada. A entrada gradual no mar e a areia fina favorecem quem busca infraestrutura de qualidade sem gastar excessivamente. É possível encontrar refúgios tranquilos a apenas dez minutos do centro urbano.

"Da Nang preserva a autenticidade mesmo com uma rede hoteleira moderna. É uma opção viável para quem planeja estadias longas ou passagens de inverno, pois a infraestrutura urbana supera a de muitos resorts insulares", afirma Elena Gumina, especialista em serviços hoteleiros.

Para roteiros ativos, destacam-se as Montanhas de Mármore, com suas pagodes e cavernas, e a Península de Son Tra. Esta última é uma reserva natural onde é possível observar macacos em seu habitat real.

Por que visitar Da Nang no outono

O principal marco arquitetônico é a Golden Bridge, no parque Ba Na Hills — a estrutura sustentada por mãos gigantes de pedra a 1.400 metros de altitude. Além do visual, a cidade atrai por outros fatores:

  • História: Hoi An, com suas lanternas tradicionais, e a imperial Hue ficam a cerca de uma hora de distância.
  • Gastronomia: Frutos do mar frescos e a clássica sopa pho-bo possuem preços menores que em destinos turísticos saturados.
  • Trabalho remoto: Internet de alta velocidade e diversos coworkings atraem nômades digitais.
  • Logística: A expansão de voos diretos para a região facilita o acesso ao destino.
"Para famílias, a cidade é ideal pela segurança e diversidade de lazer. Não há poluição sonora noturna agressiva, e a cidade oferece muitos parques e áreas limpas para crianças", explica Maria Dementieva, especialista em turismo familiar.

Clima e logística

O clima em Da Nang é mais brando que no sul do Vietnã. A menor umidade em certos períodos torna a cidade atraente para aposentados e viajantes de longa permanência. A hospitalidade local reforça a sensação de acolhimento.

"Embora a sazonalidade deva ser considerada, Da Nang é um ponto universal. A estrutura urbana permite aproveitar a viagem mesmo em dias de mar agitado", pontua Ilya Rodenko, analista do mercado turístico.

Dicas práticas para evitar erros comuns:

  • Hospedagem: Evite reservar apenas na beira da praia. O centro da cidade oferece preços menores e serviços mais acessíveis.
  • Alimentação: Explore os mercados locais; os frutos do mar chegam a custar 2 ou 3 vezes menos que nos restaurantes.
  • Ba Na Hills: Chegue no horário de abertura para evitar neblina e filas nos teleféricos.

Informações úteis

Transporte: A melhor opção é o aluguel de scooters ou o uso de aplicativos de transporte. As avenidas são largas e o trânsito é menos caótico que em Hanói.

Estadias longas: É um dos melhores locais do Vietnã em custo-benefício, contando com clínicas modernas, supermercados e opções de aluguel residencial de qualidade.

Quando ir: A estação seca ocorre de fevereiro a agosto. No entanto, a cidade permanece viável para turismo gastronômico e cultural em outras épocas.

Visto: Cidadãos russos possuem regime de isenção de visto por até 45 dias.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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