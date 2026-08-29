Ponte Dourada e Montanhas de Mármore: os tesouros de Da Nang para evitar multidões

Da Nang, frequentemente chamada de "Riviera Vietnamita", oferece um equilíbrio entre infraestrutura moderna, praias de areia branca e custos significativamente menores do que destinos como Phuket ou Bali. Diferente de quem a utiliza apenas como escala, o viajante que explora a cidade encontra um destino completo para descanso e cultura.
A costa de Da Nang possui extensões de areia que evitam a lotação comum em outros balneários asiáticos. As praias de My Khe e Non Nuoc destacam-se pela entrada suave no mar e a ausência de vendedores insistentes, sendo adequadas tanto para o relaxamento quanto para o surf iniciante.
A fauna local é acessível: na Península de Son Tra, é possível observar macacos raros em seu habitat natural sem precisar se deslocar para o interior do país. Para quem busca trilhas, as Montanhas de Mármore — um complexo de cinco colinas com cavernas e santuários budistas — oferecem vistas panorâmicas do litoral, preferencialmente visitadas nas primeiras horas da manhã para evitar o calor intenso.
O custo de vida em Da Nang é um dos mais acessíveis do Sudeste Asiático. Frutos do mar comprados em mercados locais chegam a custar duas ou três vezes menos do que em restaurantes de Phuket, com a vantagem do frescor imediato devido às cooperativas de pesca locais.
A rede hoteleira disponibiliza apart-hotéis com piscinas panorâmicas a preços similares a guesthouses simples de países vizinhos. Além disso, o clima local é menos opressivo em termos de umidade do que em outras regiões tropicais.
A cidade serve como base estratégica para explorar o centro do Vietnã. A 30 minutos de distância está Hoi An, cidade Patrimônio Mundial da UNESCO, conhecida por ser um museu a céu aberto onde a circulação de carros é proibida e as ruas são iluminadas por lanternas de seda.
Outro ponto central é a Ponte Dourada, localizada nas montanhas de Ba Na Hills. O acesso ocorre via teleférico, um dos mais longos do mundo, que atravessa florestas tropicais e cachoeiras com vista para o Mar da China Meridional.
Da Nang possui serviços de saúde desenvolvidos, centros comerciais e internet estável. A cidade é reconhecida pelo alto nível de segurança e pela transparência no trato com turistas, com menos ocorrências de golpes comuns em zonas superlotadas.
Dicas práticas:
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