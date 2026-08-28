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Salalah em Omã: o refúgio tropical que ignora o calor do Oriente Médio

Turismo

Longe das praias lotadas do Egito ou dos arranha-céus dos Emirados, a cidade de Salalah, no sul de Omã, surge como um refúgio para quem busca silêncio e contato com a natureza. Localizada às margens do Mar Arábico, a região rompe a imagem tradicional do Oriente Médio ao oferecer temperaturas amenas e paisagens exuberantes. Para facilitar a logística, viajantes podem permanecer no país por até 30 dias sem a necessidade de visto.

Воздушная съемка тропического пляжа
Photo: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушная съемка тропического пляжа

Montanhas verdes e o fenômeno Khareef

A região de Dhofar transforma a percepção de Omã como um território de desertos. Entre o final de junho e setembro, ocorre o Khareef, temporada de monções que traz neblina e chuvas leves. Esse fenômeno converte as encostas áridas em pastagens verdes e ativa diversas cachoeiras.

Segundo Dmitry Lavrentev, especialista em resorts, Salalah assemelha-se a um jardim tropical durante esse período. Ele ressalta que, devido às ondas fortes, o banho de mar fica em segundo plano, enquanto as trilhas pelas montanhas sob a neblina tornam-se a principal atração.

Esse contraste climático atrai quem busca isolamento. Enquanto o restante do Oriente Médio enfrenta calor extremo, as baixadas florestais de Salalah apresentam riachos ativos e temperaturas agradáveis, sendo o momento ideal para caminhadas contemplativas.

Geysers naturais e praias de areia branca

O litoral é marcado por areias claras e finas. No destaque está a praia de Al Mughsail, onde o impacto das ondas contra as rochas cria gêiseres naturais, lançando jatos de água para o alto através de fendas na pedra.

Para quem prefere o ritmo urbano, a orla de Al Haffa oferece mercados de frutas locais e a tradicional venda de incenso. Já a área de Al Baleed preserva ruínas antigas, remanescentes da época em que a cidade era o centro global do comércio de fragrâncias. É fundamental respeitar as normas de segurança nas praias, especialmente durante a maré alta.

Elena Gumina, especialista em hotelaria, observa que o serviço em Omã é menos intrusivo e mais atento aos detalhes do que em destinos como Turquia ou Egito, garantindo alta privacidade em hotéis de luxo.

Rotas acima das nuvens

Um dos pontos altos para viajantes experientes é a cordilheira de Jebel Samhan. A subida da costa até os mirantes, a mais de mil metros de altitude, permite observar as nuvens abaixo dos pés, cobrindo o vale com um manto branco durante a estação chuvosa.

A diversidade do relevo permite combinar atividades: manhã na praia e tarde em trekkings por cânions verdes. Como a neblina pode tornar as estradas escorregadias, recomenda-se atenção ao transporte e planejamento prévio dos roteiros.

Planejamento de viagem: quando ir

A escolha da data depende do objetivo do turista:

  • Outubro a maio: Ideal para sol, mergulho e praias com águas cristalinas e mar calmo.
  • Junho a setembro (Khareef): Foco em montanhas verdes, cachoeiras e clima fresco.

Irina Sokolova, gerente de turismo internacional, alerta que, no verão, a cidade recebe muitos turistas regionais fugindo do calor. Por isso, a reserva de hotéis com antecedência é essencial para evitar a falta de vagas e a alta de preços.

Informações Práticas

Visto: Brasileiros e cidadãos de diversos países possuem regime de isenção de visto para estadias de até 30 dias, bastando passaporte válido por seis meses e passagem de retorno.

Banho de mar: Entre junho e setembro, as correntes e ondas são perigosas. A maioria das praias é fechada para natação, sendo recomendados os clubes de hotel e passeios terrestres.

Transporte: O transporte público é limitado. O aluguel de carros é a melhor opção, sendo preferível um veículo 4x4 para acessar as áreas montanhosas.

Vestimenta: Omã é um país conservador. Embora roupas de banho sejam aceitas dentro dos hotéis, ao circular pela cidade, mercados ou mesquitas, é necessário cobrir ombros e joelhos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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