Além do Hermitage: São Petersburgo busca diversificar turismo local

São Petersburgo iniciou uma votação popular para definir os roteiros turísticos da temporada. A iniciativa visa expandir a "Nova Geografia Turística", diversificando as opções além dos tradicionais museus como o Hermitage e o palácio de Peterhof. O objetivo é destacar locais contemporâneos, como trilhas ecológicas, zonas pedestres e complexos de banhos, utilizando a preferência dos residentes como guia para visitantes que buscam evitar aglomerações.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Алые паруса, ежегодный праздник выпускников в Санкт-Петербурге

Novos eixos: natureza e espaços criativos

O foco atual recai sobre locais destinados ao descanso e desconexão. As trilhas ecológicas e parques surgem como alternativas às caminhadas urbanas convencionais. Simultaneamente, a cidade investe em infraestruturas de lazer, com calçadões e ruas exclusivas para pedestres que buscam equiparar-se às praças históricas em termos de estética e serviços.

Anton Gromov, gerente de turismo interno, afirmou à Pravda.Ru que a cidade deixou de ter um roteiro único, observando que os turistas agora optam por programas autorais para conhecer linhas secretas e ilhas silenciosas, longe dos grupos de massa.

Para quem busca roteiros não convencionais, a categoria de excursões autorais foca na arquitetura e no cotidiano local, transformando o passeio pelo centro em uma investigação. O uso de guias digitais e blogs também é incentivado para contextualizar a história e a atualidade da cidade.

Ciência, design e cultura do bem-estar

São Petersburgo está se posicionando como um centro de turismo científico-popular. A votação inclui laboratórios e espaços educativos que traduzem descobertas científicas para o público geral, atraindo especialmente o público jovem, que apresenta maior demanda por viagens educativas.

A indústria local também ganha visibilidade através de uma categoria dedicada a designers da região. Além disso, complexos de banhos foram incluídos pela primeira vez na lista, integrando tradições históricas a abordagens modernas de SPA. Para novidades recentes, a categoria "Descoberta do Ano" agrupa espaços que acabaram de abrir e já atraem público.

Vitaliy Kuzmin, gerente de hotelaria, explicou à Pravda.Ru que a qualidade da infraestrutura é fundamental no planejamento da viagem. Segundo ele, os cruzeiros fluviais modernos e os espaços públicos estabeleceram um padrão de serviço que agora é adotado também pelos museus temáticos.

Status da votação: Aberta até 15 de setembro de 2026. A participação requer autorização no site do prêmio, com limite de um voto por categoria.

Logística e resultados

Os resultados da sexta temporada serão anunciados em 22 de setembro de 2026. Os locais vencedores receberão diplomas e o status de recomendação oficial, o que deve ampliar a visibilidade para o turismo interno.

Sobre a logística, o operador turístico Maxim Lanin alertou a Pravda.Ru que, no final de agosto, a escassez de passagens pode ser um problema crítico, recomendando que a reserva do retorno a partir de grandes centros de transporte seja feita com antecedência.

Erro Comum do Turista Alternativa Recomendada Visitar apenas museus principais Explorar pequenos museus temáticos Caminhar apenas pela Avenida Nevsky Utilizar novos espaços públicos e calçadões Ignorar rotas ecológicas Reservar um dia para trilhas ecológicas Comprar lembranças em massa Buscar marcas locais da categoria "Feito em Petersburgo"

Antes da viagem: Verificar a lista de vencedores da votação popular (após 22 de setembro de 2026) para identificar os locais mais recomendados da temporada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.