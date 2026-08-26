Viajar para a Tailândia em setembro requer escolha estratégica de litoral

Viajar para a Tailândia em setembro exige estratégia, pois o país atravessa o pico das chuvas tropicais. Enquanto a costa oeste enfrenta as instabilidades do monção, outras regiões oferecem condições mais favoráveis. O período é marcado por uma redução significativa nos preços de hospedagem e praias menos movimentadas, mas a viabilidade do roteiro depende da escolha correta do litoral.

Photo: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коралловый остров, Пхукет, Таиланд

Clima e dinâmica da estação

As temperaturas em setembro atingem a média de 34°C, com a sensação térmica elevada devido à umidade de 90%. As chuvas costumam ser intensas, porém breves, transformando ruas em rios rapidamente antes de darem lugar ao sol. Essa imprevisibilidade dificulta o planejamento de passeios marítimos longos, embora a vegetação atinja seu ápice de exuberância.

Status: Baixa temporada com descontos de até 50% em hotéis premium em Phuket e Krabi em comparação a dezembro, conforme relatado pelo operador turístico Maxim Lanin.

Para minimizar o impacto do clima, a recomendação é priorizar hotéis com infraestrutura interna robusta, como spas e piscinas. Gastronomia local, especialmente sopas quentes como o Tom Yum, adequam-se melhor a este cenário do que ao calor seco.

Costa do Mar de Andamão: riscos e precauções

As regiões de Phuket, Krabi e Khao Lak recebem o impacto principal do monção. O mar apresenta instabilidade, com ondas que podem chegar a três metros, tornando o banho em praias abertas perigoso. Correntes de retorno podem surgir subitamente, mesmo sem tempestades visíveis.

A bandeira vermelha na areia indica proibição rigorosa de entrada na água. Para quem busca nadar em Phuket, a alternativa são as baías fechadas, como Panwa, ou as praias da costa leste, que permanecem mais calmas. Já o Centro Histórico e a gastronomia local tornam-se mais acessíveis devido à ausência de multidões.

Aviso de segurança: A agente de viagens Anastasia Krylova alerta que a força das correntes no Mar de Andamão é subestimada por nadadores experientes, recomendando o uso de piscinas panorâmicas como alternativa segura.

Golfo da Tailândia e rotas urbanas

As ilhas de Samui, Phangan e Tao operam sob um cenário diferente, com chuvas significativamente menores do que em Phuket e mar mais transparente, sendo a principal opção para férias de praia em setembro. No entanto, a logística aérea para Samui costuma ter custos superiores aos voos para Bangkok ou Phuket.

Região Recomendação Foco Phuket / Krabi Hotéis 5* com desconto; evitar mar com bandeira vermelha Luxo e Gastronomia Samui / Phangan Melhor opção para banho de mar Família e Praia Bangkok / Pattaya Uso de metrô (BTS) para evitar trânsito em chuvas Compras e Cultura Chiang Mai (Norte) Equipamento impermeável e calçados com tração Natureza e Trilhas

Interior e Norte

No Norte (Chiang Mai e Chiang Rai), setembro é a época das cachoeiras cheias e neblina nas montanhas, ideal para fotografia de paisagens e trekking. A gerente de turismo Irina Sokolova destaca que as terraças de arroz atingem cores intensas, mas alerta para o risco de estradas escorregadias após chuvas fortes.

Antes da viagem: Verifique a possibilidade de cancelamento de reservas e evite a contratação antecipada de tours marítimos, pois a saída de barcos depende das condições do mar no dia.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.