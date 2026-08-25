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Como explorar a Coreia do Sul evitando as rotas convencionais

Turismo

Coreia do Sul: além dos arranha-céus de Seul

A Coreia do Sul é marcada pelo contraste entre a infraestrutura futurista e a preservação de templos ancestrais. Para quem visita o país, restringir o roteiro apenas à capital, Seul, significa ignorar a diversidade geográfica e cultural das províncias, que abrangem desde paisagens vulcânicas até vilarejos de montanha.

Южная Корея
Photo: Seoul, South Korea by Nina R, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Южная Корея

Seul: a capital entre a tradição e a modernidade

Em Seul, a herança histórica está integrada ao cotidiano urbano. O Palácio Gyeongbokgung, com sua cerimônia de troca da guarda, e o bairro de Bukchon, com suas casas tradicionais e oficinas de selos personalizados, são pontos centrais. O uso do hanbok (traje típico) é comum para quem deseja percorrer o centro histórico.

"Turistas costumam superestimar as rotas convencionais de Seul, esquecendo que as experiências mais profundas estão nos becos onde as casas hanok foram preservadas", afirmou Ilya Rodenko, analista, em conversa com a Pravda.Ru.

Natureza e Patrimônio: Jeju, Gyeongju e Busan

Fora da capital, a ilha de Jeju destaca-se pela origem vulcânica, com a caverna de lava Manjanggul, a cachoeira Cheonjiyeon e as fazendas de tangerinas. Já a cidade de Gyeongju, conhecida como a "cidade sem muros", integra túmulos reais à arquitetura de seus parques. A região também conta com a vila de Hahoe, famosa por suas máscaras de madeira, e a Ilha Nami, destino frequente de fãs de produções audiovisuais coreanas.

"Combinar excursões por antigas capitais com locais naturais é a melhor forma de compreender a essência do país", destacou o tour operador Maxim Lanin à Pravda.Ru.

A geografia do país é predominantemente montanhosa, com destaque para o Parque Nacional Seoraksan, onde teleféricos permitem a observação de picos de granito. Em Busan, a gastronomia gira em torno do porto, especialmente no Mercado Jagalchi, onde frutos do mar são preparados após a pesca. A cidade também abriga o templo Haedong Yonggungsa, construído sobre rochas à beira-mar, e a colorida vila de Gamcheon.

Cultura Gastronômica

A culinária regional manifesta-se em mercados populares. Em Seul, o Mercado Gwangjang é referência para pratos como bindae-ttoek (panquecas picantes) e ttoekbokki. Em Busan, a especialidade é o hoe (peixe cru) acompanhado do molho apimentado ssamjang.

"Para uma imersão cultural qualificada, é fundamental definir o ritmo da viagem, evitando tentar percorrer todo o país em apenas três dias", explicou Elena Gumina, especialista em serviços hoteleiros, à Pravda.Ru.

Erro Comum Recomendação
Limitar a viagem apenas a Seul Incluir regiões como Jeju ou Gyeongju
Alimentação apenas em restaurantes turísticos Visitar mercados locais frequentados por residentes
Visitar templos em horários de pico Chegar no horário de abertura para evitar multidões
Ignorar festivais locais Consultar o calendário de eventos da região antes da partida

Antes da viagem: Verifique a logística de transportes entre regiões e a disponibilidade de hospedagens tradicionais (hanoks) para quem busca maior autenticidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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