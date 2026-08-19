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Redes hoteleiras russas implementam soluções de acessibilidade para turistas

Turismo

Adoção de padrões inclusivos em redes hoteleiras russas

Redes de hotéis na Rússia estão implementando soluções técnicas e operacionais para atender turistas com deficiência. O foco atual deslocou-se da infraestrutura básica, como rampas, para detalhes funcionais específicos. Um exemplo prático é a utilização de despertadores vibratórios nos hotéis da rede Cosmos Hotel Group, voltados para hóspedes com deficiência auditiva.

Женщина в инвалидном кресле
Photo: flickr.com by M.Peinado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина в инвалидном кресле

Status: Implementação de tecnologias assistivas (despertadores vibratórios) e auditorias de acessibilidade em andamento na rede Cosmos Hotel Group.

Critérios de acessibilidade e auditoria

A adequação dos espaços é feita por meio de auditorias que envolvem especialistas e pessoas com deficiência. O objetivo é identificar falhas críticas, que variam desde a navegação nos sites oficiais até o posicionamento de botões de chamada de emergência em banheiros.

Eixo de Trabalho Ação Prática
Portal de Informações Descrições detalhadas sobre elevadores, navegação e menus de restaurantes.
Equipamento dos Quartos Instalação de despertadores vibratórios e sistemas de alerta para emergências.
Serviços e Locação Disponibilização de cadeiras de rodas e equipamentos de mobilidade.

A conectividade do destino

O presidente da Cosmos Hotel Group, Alexander Biba, afirma que a acessibilidade deve ser clara para o viajante antes mesmo do pagamento da reserva. Além disso, ele destaca que a adequação do hotel é insuficiente se o turista não conseguir acessar a infraestrutura ao redor.

De acordo com Biba, um serviço de qualidade exige que o cliente tenha informações prévias sobre a viabilidade de percorrer rotas turísticas, praias e trilhas ecológicas, evitando que a estadia seja limitada apenas aos muros do hotel.

Visão técnica e mercado

Para a especialista em serviços hoteleiros Elena Gumina, a criação de um ambiente inclusivo demanda compreensão das necessidades específicas de cada grupo de hóspedes. Segundo ela, hotéis que adaptam seus espaços para todas as categorias de cidadãos tendem a conquistar maior fidelidade do público e fortalecer sua posição competitiva no mercado.

Antes da viagem: Verificar no site oficial do hotel a descrição detalhada de navegação, presença de rampas e acessibilidade das áreas comuns e de alimentação.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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