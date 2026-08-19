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Albânia surge como alternativa econômica e cultural à Itália e Croácia

Turismo

A Albânia consolidou-se como alternativa aos destinos saturados da Itália e Croácia, atraindo viajantes pela combinação de patrimônio antigo, praias e custos acessíveis. O país oferece roteiros que integram a costa do Mar Adriático e Jônico, mas exige atenção rigorosa à documentação migratória e logística local.

Албания, Берат
Photo: commons.wikimedia.org by Krzysztof Dudzik-Górnicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Албания, Берат

Principais destinos e polos turísticos

Durrës

Segunda maior cidade do país, Durrës atua como porto estratégico e centro turístico. O destaque histórico é o anfiteatro romano do século II, integrado à malha urbana atual. A cidade é procurada por suas extensas praias de areia.

"Ao escolher um destino econômico, é fundamental analisar não apenas o custo do voo, mas também as despesas de hospedagem", afirmou Anton Gromov, gerente de turismo interno, em entrevista à Pravda.Ru.

Vlorë

A cidade marca a junção entre os mares Adriático e Jônico. Sua arquitetura reflete contrastes entre influências otomanas, visíveis nas mesquitas, e edifícios de estilo italiano. As atividades principais concentram-se em windsurf e passeios de iate.

Ksamil

Localizada na fronteira com a Grécia, a região é caracterizada por águas azul-turquesa e areia clara. O destino consiste em um pequeno arquipélago, onde o acesso às ilhas via barco complementa a visita ao parque arqueológico de Butrint.

"A escolha do resort correto é metade do sucesso, especialmente em destinos com diferentes políticas de preços e níveis de serviço", observou Irina Sokolova, gerente de turismo internacional.

Himara

A região apresenta forte influência grega, com sinalizações bilíngues. Entre os pontos de interesse está o Castelo de Porto Palermo, conhecido por sua geometria triangular. Para banho, as opções recomendadas são a praia de cascalho de Livadhi e a baía de Jallë.

Regras de entrada e burocracia

Cidadãos russos devem solicitar o visto eletrônico através do portal migratório oficial. O prazo de análise dos documentos é de 15 dias. A documentação exigida inclui:

  • Cópia do passaporte;
  • Seguro viagem;
  • Comprovantes de reserva de hotel e passagens.

A posse de um visto Schengen múltiplo vigente isenta o viajante da necessidade de visto albanês separado.

"A atenção aos detalhes na emissão dos documentos evita transtornos nos aeroportos", explicou Yulia Morozova, especialista em questões de visto.

Risco/Problema Ação Preventiva
Ausência de visto Verificar regras de entrada 30 dias antes da viagem
Falhas no check-in Estabelecer contato direto com a administração do hotel
Barreira linguística Instalar tradutores offline

Planejamento e Logística

O mês de setembro é indicado para a visita devido às temperaturas moderadas e menor fluxo de turistas. Para o deslocamento entre as cidades litorâneas, o aluguel de veículos em empresas consolidadas é a opção mais eficiente.

Antes da viagem: Confirmar a regularidade do serviço de coleta de resíduos e saneamento em áreas costeiras remotas, onde podem ocorrer irregularidades.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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