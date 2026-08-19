Rospotrebnadzor detalha direitos de consumidores em casos de falhas na hospedagem

Quando as condições reais de hospedagem divergem do que foi anunciado no momento da reserva, o consumidor tem amparo legal para exigir seus direitos. O órgão russo de defesa do consumidor, Rospotrebnadzor, detalhou o procedimento a ser seguido por quem se deparar com discrepâncias entre o serviço prometido e o efetivamente entregue.
O turista pode requerer a eliminação dos defeitos constatados ou a redução proporcional do preço da diária. Caso o próprio hóspede tenha custeado a correção dos problemas, cabe pleitear o reembolso desses gastos. Em determinadas situações, a legislação prevê a rescisão integral do contrato com a devolução dos valores pagos.
A constituição de um acervo probatório é o passo inicial para fundamentar qualquer reclamação, sobretudo em disputas que envolvam categoria do quarto, metragem, disponibilidade de comodidades prometidas ou qualidade de serviços como acesso a piscina. A sequência recomendada é:
Limite probatório: Nem toda diferença visual em relação a fotos promocionais configura descumprimento contratual. Apenas o que estiver expressamente previsto no contrato ou na descrição do serviço no momento da reserva tem relevância jurídica.
Para reduzir riscos, o viajante deve, antes de efetuar o pagamento, verificar a regularidade do operador no registro federal, examinar minuciosamente o contrato, guardar a confirmação da reserva e confirmar a composição dos serviços pagos — inclusive a distância real até a praia.
O especialista em segurança turística Roman Larin assina a orientação técnica.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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